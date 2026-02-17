Рейтинг@Mail.ru
Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова выдать - РИА Новости, 17.02.2026
11:28 17.02.2026 (обновлено: 12:35 17.02.2026)
Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова выдать
Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова выдать
киев, россия, украина, мирный план сша по украине, татьяна москалькова, совет федерации рф
Киев, Россия, Украина, Мирный план США по Украине, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ
Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова выдать

Москалькова передала Киеву список 115 украинцев, которых Россия готова выдать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала Киеву список из 115 граждан Украины, которых Россия готова передать, но украинская сторона пока отказывается их забирать.
"Сейчас предлагаем Украине 115 человек граждан Украины, которых мы согласны передать. Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит - нет", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова
16 февраля, 16:12
 
КиевРоссияУкраинаМирный план США по УкраинеТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФ
 
 
