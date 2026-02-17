https://ria.ru/20260217/moskalkova-2074905035.html
Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова выдать
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала Киеву список из 115 граждан Украины, которых Россия готова передать, но... РИА Новости, 17.02.2026
