https://ria.ru/20260217/vozvraschenie-2074942751.html
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года - РИА Новости, 17.02.2026
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в этом году удалось получить 96 граждан России и Украины, которые были осуждены за... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:28:00+03:00
россия
украина
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
РИА Новости
РИА Новости
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года
Москалькова: 96 граждан РФ и Украины вернулись на территорию России в 2026 году