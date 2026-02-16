Рейтинг@Mail.ru
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.02.2026
16:12 16.02.2026
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.02.2026
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова
Часть граждан Украины, спасенных военными РФ из зоны боевых действий, вернулись домой, но есть те, кто изъявил желание остаться в РФ, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 16.02.2026
россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова

Москалькова: часть спасенных военными украинцев захотела остаться в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Часть граждан Украины, спасенных военными РФ из зоны боевых действий, вернулись домой, но есть те, кто изъявил желание остаться в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Граждане Украины, которые были спасены нашими вооруженными силами из зоны боевых действий, они были доставлены в безопасное место. Имеющие документы, они выехали к себе домой, на родину. Те, у кого либо документов нет, либо они изъявили желание оставаться на территории России, опасаясь попасть в зону боевых действий, они продолжают находиться на нашей территории", - сказала Москалькова журналистам.
