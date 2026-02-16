https://ria.ru/20260216/moskalkova-2074728516.html
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев - РИА Новости, 16.02.2026
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев
Россия не видит интереса со стороны Киева в вопросе возвращения на Украину эвакуированных из зоны боевых действий граждан, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:04:00+03:00
2026-02-16T16:04:00+03:00
2026-02-16T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260212/moskalkova-2073975379.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, татьяна москалькова
В мире, Украина, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев
Москалькова: РФ не видит интереса Киева в возвращении на Украину своих граждан