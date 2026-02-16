Рейтинг@Mail.ru
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев - РИА Новости, 16.02.2026
16:04 16.02.2026
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев
2026-02-16T16:04:00+03:00
2026-02-16T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
татьяна москалькова
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, татьяна москалькова
В мире, Украина, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова не видит интереса Киева в возвращении эвакуированных украинцев

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не видит интереса со стороны Киева в вопросе возвращения на Украину эвакуированных из зоны боевых действий граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я предлагала украинской стороне их (граждан Украины, которых российские военные эвакуировали из зоны боевых действий - ред.) доставить и передать, но на сегодняшний день мы не видим интереса со стороны Украины с тем, чтобы забрать своих людей к их родным и близким", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Москалькова призвала мир отреагировать на удержание жителей Курской области
12 февраля, 17:42
 
В миреУкраинаРоссияКиевТатьяна Москалькова
 
 
Обсуждения
