Возвращение курских жителей стоит на повестке в Женеве, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.02.2026
15:52 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Возвращение курских жителей стоит на повестке в Женеве, заявила Москалькова
Возвращение курских жителей стоит на повестке в Женеве, заявила Москалькова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос возвращения десяти курских жителей в повестке трехсторонних переговоров РФ, Украины и США, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"К сожалению, десять жителей Курской области Суджанского района продолжают удерживаться на территории Украины в Сумах, и сегодняшние переговоры… трехсторонние российские, украинские и американские в повестке имеют и этот вопрос", - сказала Москалькова журналистам.
