Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
13:44 17.02.2026
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году при ее содействии была оказана гуманитарная помощь более 10,6 тысячам... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:44:00+03:00
2026-02-17T13:44:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
совет федерации рф
вооруженные силы рф
россия
общество, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО

Москалькова: более 10,6 тыс семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году при ее содействии была оказана гуманитарная помощь более 10,6 тысячам членов семей участников СВО.
"В рамках взаимодействия нашего института с Госфондом "Защитник Отечества" более 10 600 человек, это семьи участников СВО, получили гуманитарную помощь", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Омбудсмен добавила, что чаще всего люди обращаются по вопросу поиска без вести пропавших. Также поступает большое количество обращений по социальным вопросам - от бытовых до вопросов гражданско-правовых сделок, наследственных, образовательных и медицинских.
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года
Общество Россия Татьяна Москалькова Совет Федерации РФ Вооруженные силы РФ
 
 
