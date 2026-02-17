Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году при ее содействии была оказана гуманитарная помощь более 10,6 тысячам членов семей участников СВО.

"В рамках взаимодействия нашего института с Госфондом "Защитник Отечества" более 10 600 человек, это семьи участников СВО, получили гуманитарную помощь", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Омбудсмен добавила, что чаще всего люди обращаются по вопросу поиска без вести пропавших. Также поступает большое количество обращений по социальным вопросам - от бытовых до вопросов гражданско-правовых сделок, наследственных, образовательных и медицинских.