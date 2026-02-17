https://ria.ru/20260217/gumpomosch-2074946193.html
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году при ее содействии была оказана гуманитарная помощь более 10,6 тысячам... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:44:00+03:00
2026-02-17T13:44:00+03:00
2026-02-17T13:44:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
совет федерации рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
https://ria.ru/20260217/vozvraschenie-2074942751.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО
Москалькова: более 10,6 тыс семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году