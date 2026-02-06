Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших - РИА Новости, 06.02.2026
15:40 06.02.2026
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что на встрече с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом подняла вопросы поиска без вести пропавших и посещения российских военнопленных.
В четверг омбудсмен сообщила, что на российско-белорусской границе провела переговоры с Лубинцом. Главной темой повестки стало возвращение жителей Курской области.
"Важным также был ряд других тем в повестке нашей встречи. Это и вопрос поиска без вести пропавших, это и вопрос посещения наших военнопленных с тем, чтобы можно было проверить условия их содержания, соблюдения норм Женевских конвенций с точки зрения обращения с ними. Мы обсудили также и вопросы гражданских лиц, которые продолжают удерживаться", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Москалькова на переговорах с Лубинцом передала письма для пленных
5 февраля, 17:34
