Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших

"Важным также был ряд других тем в повестке нашей встречи. Это и вопрос поиска без вести пропавших, это и вопрос посещения наших военнопленных с тем, чтобы можно было проверить условия их содержания, соблюдения норм Женевских конвенций с точки зрения обращения с ними. Мы обсудили также и вопросы гражданских лиц, которые продолжают удерживаться", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.