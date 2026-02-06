https://ria.ru/20260206/moskalkova-2072720936.html
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших
Москалькова обсудила с Лубинцом вопросы поиска без вести пропавших
2026-02-06T15:40:00+03:00
2026-02-06T15:40:00+03:00
2026-02-06T15:40:00+03:00
россия
украина
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
россия
украина
россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что на встрече с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом подняла вопросы поиска без вести пропавших и посещения российских военнопленных.
В четверг омбудсмен сообщила, что на российско-белорусской границе провела переговоры с Лубинцом. Главной темой повестки стало возвращение жителей Курской области.
"Важным также был ряд других тем в повестке нашей встречи. Это и вопрос поиска без вести пропавших, это и вопрос посещения наших военнопленных с тем, чтобы можно было проверить условия их содержания, соблюдения норм Женевских конвенций с точки зрения обращения с ними. Мы обсудили также и вопросы гражданских лиц, которые продолжают удерживаться", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.