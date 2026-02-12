Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры - РИА Новости, 12.02.2026
Культура
 
18:57 12.02.2026
Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры
Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать кодифицированный акт о культуре, чтобы систематизировать законодательство РФ в РИА Новости, 12.02.2026
Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать кодифицированный акт о культуре, чтобы систематизировать законодательство РФ в этой сфере.
Москалькова в ходе круглого стола на тему "Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы" отметила, что сегодня уделяется большое внимание вопросам культуры, защиты памятников, отношений между людьми, правам и свободам человека. Однако законодательство в сфере культуры требует обновления и системного подхода.
«
"Настало время может быть вообще какой-то кодифицированный акт создать о культуре, с тем чтобы можно было ее сохранить", - сказала Москалькова в ходе своего выступления.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре
2 июля 2025, 21:48
 
КультураОбществоРоссияМоскваТатьяна МоскальковаНовости культуры
 
 
