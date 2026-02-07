https://ria.ru/20260207/plen-2072908755.html
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену - РИА Новости, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Российских военных до смерти замучили в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Москалькова: в плену на Украине из-за пыток погибли российские военные