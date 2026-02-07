Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену - РИА Новости, 07.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 07.02.2026 (обновлено: 19:12 07.02.2026)
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену - РИА Новости, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Российских военных до смерти замучили в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 07.02.2026
в мире, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, курская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену

Москалькова: в плену на Украине из-за пыток погибли российские военные

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российских военных до смерти замучили в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«

"У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я, со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам", — сказала она.

Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
6 февраля, 14:39
Москалькова также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями.
«
"Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению", — добавила омбудсмен.
В четверг Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. На родину также вернулись трое жителей Курской области.
Обмен военнопленными согласовали Москва, Киев и Вашингтон во время второго раунда мирных переговоров, прошедшего в Абу-Даби 4-5 февраля. Предыдущий обмен по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенные в Россию военные рассказали, как тяжело было в плену
6 февраля, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
