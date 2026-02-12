Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти россиян - РИА Новости, 12.02.2026
16:56 12.02.2026
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти россиян
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти россиян
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти россиян

Москалькова обратилась в ООН из-за удержания Украиной 10 жителей Курской области

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием Украиной десяти жителей Курской области.
"Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжают еще десять человек удерживаться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций", - сказала Москалькова журналистам.
