Возвращенные в Россию военные рассказали, как тяжело было в плену - РИА Новости, 06.02.2026
16:57 06.02.2026
Возвращенные в Россию военные рассказали, как тяжело было в плену
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возвращенные в Россию военнопленные рассказали уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о том, как тяжело им было в украинском плену, видео общения есть в распоряжении РИА Новости.
"Тяжело", - сказал один из возвращенных военных, отвечая на вопрос Москальковой, как он ощущал себя в украинском плену.
Он также отметил, что российские военнослужащие, находясь в плену на Украине, не теряли веры в то, что Россия их заберет.
"Большинство наших военнопленных рассказывали очень тревожные ситуации о том, что к ним применялось насилие до тех пор, пока они не попадали в лагеря, пять лагерей на территории Украины, в которых содержатся российские военнопленные", - отметила Москалькова.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что российские военные, возвращаясь из плена, рассказывали ей о нарушении со стороны Киева норм Женевской конвенции, о неуважительном отношении, об унижениях.
"Но все-таки благодаря тому, что осуществляется правозащитный контроль со стороны, в том числе офиса уполномоченного по правам человека, эти ситуации выправляются... Конечно, наши ребята счастливы, что они возвращаются домой. Их встречали наши военные. В ближайшее время, надеюсь, родные и близкие смогут их обнять", - добавила она.
В четверг Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
