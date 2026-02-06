Возвращенные в Россию военные рассказали, как тяжело было в плену

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возвращенные в Россию военнопленные рассказали уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о том, как тяжело им было в украинском плену, видео общения есть в распоряжении РИА Новости.

"Тяжело", - сказал один из возвращенных военных, отвечая на вопрос Москальковой , как он ощущал себя в украинском плену.

Он также отметил, что российские военнослужащие, находясь в плену на Украине , не теряли веры в то, что Россия их заберет.

"Большинство наших военнопленных рассказывали очень тревожные ситуации о том, что к ним применялось насилие до тех пор, пока они не попадали в лагеря, пять лагерей на территории Украины, в которых содержатся российские военнопленные", - отметила Москалькова.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что российские военные, возвращаясь из плена, рассказывали ей о нарушении со стороны Киева норм Женевской конвенции, о неуважительном отношении, об унижениях.

"Но все-таки благодаря тому, что осуществляется правозащитный контроль со стороны, в том числе офиса уполномоченного по правам человека, эти ситуации выправляются... Конечно, наши ребята счастливы, что они возвращаются домой. Их встречали наши военные. В ближайшее время, надеюсь, родные и близкие смогут их обнять", - добавила она.