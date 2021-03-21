Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html
Биография Ивана Белозерцева
Биография Ивана Белозерцева
Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:30
2021-03-21T13:30
задержание пензенского губернатора
россия
иван белозерцев
пензенская область
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154795/61/1547956109_0:378:1667:1316_1920x0_80_0_0_8a3a08b71a4f932eb44b8160b2f090c0.jpg
Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008).В 1976-2004 годах служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка.В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.Депутат Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".В 2004-2005 годах – председатель Пензенской городской Думы.В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".В октябре 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания.25 мая 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей.13 сентября 2020 года Белозерцев был переизбран губернатором Пензенской области набрав 78,72 % голосов избирателей. 21 сентября 2020 года Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора. Белозерцев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), орденом Почета (2017), а также медалями. 21 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании Ивана Белозерцева по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/61/1547956109_0:222:1667:1472_1920x0_80_0_0_d86e8f0bb1c0eee9dec22ecdff67de4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание пензенского губернатора, россия, иван белозерцев, пензенская область, справки

Биография Ивана Белозерцева

13:30 21.03.2021
 
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Читать ria.ru в
Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.
В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008).
В 1976-2004 годах служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.
В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка.
В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.
В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.
Депутат Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".
В 2004-2005 годах – председатель Пензенской городской Думы.
В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.
В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".
В октябре 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания.
25 мая 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.
13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей.
13 сентября 2020 года Белозерцев был переизбран губернатором Пензенской области набрав 78,72 % голосов избирателей. 21 сентября 2020 года Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора.
Белозерцев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), орденом Почета (2017), а также медалями.
21 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании Ивана Белозерцева по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Задержание пензенского губернатораРоссияИван БелозерцевПензенская областьСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния