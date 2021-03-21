https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

Биография Ивана Белозерцева

Биография Ивана Белозерцева

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T13:30

2021-03-21T13:30

2021-03-21T13:30

задержание пензенского губернатора

россия

иван белозерцев

пензенская область

справки

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Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008).В 1976-2004 годах служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка.В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.Депутат Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".В 2004-2005 годах – председатель Пензенской городской Думы.В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".В октябре 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания.25 мая 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей.13 сентября 2020 года Белозерцев был переизбран губернатором Пензенской области набрав 78,72 % голосов избирателей. 21 сентября 2020 года Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора. Белозерцев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), орденом Почета (2017), а также медалями. 21 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании Ивана Белозерцева по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, россия, иван белозерцев, пензенская область, справки