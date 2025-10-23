Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суд в Москве взыскал задолженность по оплате налогов с супруги экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгении, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, общая задолженность супругов Шпигелей превышает 17,1 миллиарда рублей, более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги.