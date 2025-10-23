Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам - РИА Новости, 23.10.2025
17:14 23.10.2025
Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам
Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам - РИА Новости, 23.10.2025
Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам
Суд в Москве взыскал задолженность по оплате налогов с супруги экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгении, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
москва, россия, пензенская область, борис шпигель, иван белозерцев, мосэнергосбыт, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Москва, Россия, Пензенская область, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Мосэнергосбыт, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля долги по налогам

Суд взыскал с супруги экс-сенатора Шпигеля Евгении задолженность по налогам

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суд в Москве взыскал задолженность по оплате налогов с супруги экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгении, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено исковое заявление ИФНС России № 31 по городу Москве о взыскании налогов и сборов с административного ответчика Шпигель Евгении Григорьевны", - сказано в материалах.
Сумма налоговой задолженности не сообщается.
Также ранее суд взыскал с Бориса Шпигеля долги по коммунальным платежам по иску Мосэнергосбыта.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, общая задолженность супругов Шпигелей превышает 17,1 миллиарда рублей, более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Решение суда о взыскании задолженности вступило в силу.
МоскваРоссияПензенская областьБорис ШпигельИван БелозерцевМосэнергосбытМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
