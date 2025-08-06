https://ria.ru/20250806/sud-2033612904.html

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова - РИА Новости, 06.08.2025

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая ввела в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:00:00+03:00

2025-08-06T09:00:00+03:00

2025-08-06T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая ввела в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, начальную процедуру банкротства гражданина – реструктуризацию долгов. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу Шпигель на вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Суд включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму. Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении его отца и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель обратилась в Измайловский райсуд с заявлением о снятии ареста с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве.Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества".По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь. Пока суд по ходатайству финансового управляющего Анатолия Пичейкина обязал должницу представить данные о своих активах и кредиторах, информацию о семейном положении и другие установленные законом сведения. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html

https://ria.ru/20250715/kirkorov-2029067870.html

https://ria.ru/20250717/shatlanova-2029288514.html

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москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, николай басков, генеральная прокуратура рф, происшествия