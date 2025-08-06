Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 06.08.2025 (обновлено: 09:23 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/sud-2033612904.html
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова - РИА Новости, 06.08.2025
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая ввела в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:00:00+03:00
2025-08-06T09:23:00+03:00
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
николай басков
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010417185_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_0298f29e3982c8635734b94900a6b8c4.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая ввела в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, начальную процедуру банкротства гражданина – реструктуризацию долгов. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу Шпигель на вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Суд включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму. Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении его отца и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель обратилась в Измайловский райсуд с заявлением о снятии ареста с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве.Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества".По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь. Пока суд по ходатайству финансового управляющего Анатолия Пичейкина обязал должницу представить данные о своих активах и кредиторах, информацию о семейном положении и другие установленные законом сведения. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html
https://ria.ru/20250715/kirkorov-2029067870.html
https://ria.ru/20250717/shatlanova-2029288514.html
москва
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010417185_0:72:2048:1608_1920x0_80_0_0_0cdb761c77875a354144bc8c6a5703a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, николай басков, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Николай Басков, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова Светланы Шпигель

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Шпигель
Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Светлана Шпигель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая ввела в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, начальную процедуру банкротства гражданина – реструктуризацию долгов.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу Шпигель на вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
5 августа, 11:22
Суд включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму.
Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".
Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении его отца и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель обратилась в Измайловский райсуд с заявлением о снятии ареста с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве.
Филипп Киркоров и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Дочку Киркорова довели до нервного срыва? Та не хочет приезжать в Россию
15 июля, 19:23
Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества".
По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь.
Пока суд по ходатайству финансового управляющего Анатолия Пичейкина обязал должницу представить данные о своих активах и кредиторах, информацию о семейном положении и другие установленные законом сведения.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Как Пугачева уничтожила первую любовь Киркорова
17 июля, 19:00
 
МоскваПензенская областьПензаБорис ШпигельИван БелозерцевНиколай БасковГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала