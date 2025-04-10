https://ria.ru/20250410/rassledovanie-2010375532.html

Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева

Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева - РИА Новости, 10.04.2025

Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева

Ювелирные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель, подаренные ей бывшими мужьями, были арестованы в рамках дела экс-главы Пензенской области Ивана... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:30:00+03:00

2025-04-10T06:30:00+03:00

2025-04-10T11:50:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ювелирные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель, подаренные ей бывшими мужьями, были арестованы в рамках дела экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Шпигель дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым. В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил отца Светланы Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки Белозерцеву. Мать Светланы Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Белозерцев осужден на 12 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Остальным фигурантам — гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову, родственнику Белозерцева Федору Федорову и водителю Геннадию Маркову — назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима за дачу взятки и посредничество. Мосгорсуд 30 августа 2024 года признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Защита Шпигелей просила суд снять арест с имущества Светланы. "Не представлено доказательств его приобретения преступным путем, изъятые ювелирные изделия и коллекция часов дочери были подарены ее мужьями", — говорится в материалах дела. Драгоценности и часы женщина получила в том числе "в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года", указывал адвокат, действующий в интересах Светланы Шпигель. Согласно картотеке дел, иски о судьбе арестованного имущества Шпигелей еще рассматриваются судом в Москве. Так, в феврале Измайловский суд отказался вернуть Шпигелю предметы живописи и антикварные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В 2001-2008 годах Светлана была замужем за певцом Николаем Басковым. В 2011-2014 годах — за заместителем председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Вячеславом Соболевым. В марте источник РИА Новости сообщил, что Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Светланы Шпигель.

https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html

https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html

https://ria.ru/20250410/shpigel-2010368418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, иван белозерцев, николай басков, борис шпигель, нафтогаз украины