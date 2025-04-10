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Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева - РИА Новости, 10.04.2025
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06:30 10.04.2025 (обновлено: 11:50 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/rassledovanie-2010375532.html
Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева
Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева - РИА Новости, 10.04.2025
Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева
Ювелирные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель, подаренные ей бывшими мужьями, были арестованы в рамках дела экс-главы Пензенской области Ивана... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:30:00+03:00
2025-04-10T11:50:00+03:00
происшествия
москва
иван белозерцев
николай басков
борис шпигель
нафтогаз украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ювелирные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель, подаренные ей бывшими мужьями, были арестованы в рамках дела экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Шпигель дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым. В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил отца Светланы Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки Белозерцеву. Мать Светланы Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Белозерцев осужден на 12 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Остальным фигурантам — гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову, родственнику Белозерцева Федору Федорову и водителю Геннадию Маркову — назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима за дачу взятки и посредничество. Мосгорсуд 30 августа 2024 года признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Защита Шпигелей просила суд снять арест с имущества Светланы. "Не представлено доказательств его приобретения преступным путем, изъятые ювелирные изделия и коллекция часов дочери были подарены ее мужьями", — говорится в материалах дела. Драгоценности и часы женщина получила в том числе "в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года", указывал адвокат, действующий в интересах Светланы Шпигель. Согласно картотеке дел, иски о судьбе арестованного имущества Шпигелей еще рассматриваются судом в Москве. Так, в феврале Измайловский суд отказался вернуть Шпигелю предметы живописи и антикварные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В 2001-2008 годах Светлана была замужем за певцом Николаем Басковым. В 2011-2014 годах — за заместителем председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Вячеславом Соболевым. В марте источник РИА Новости сообщил, что Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Светланы Шпигель.
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html
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происшествия, москва, иван белозерцев, николай басков, борис шпигель, нафтогаз украины
Происшествия, Москва, Иван Белозерцев, Николай Басков, Борис Шпигель, Нафтогаз Украины
Суд арестовал драгоценности Светланы Шпигель по делу Ивана Белозерцева

Суд арестовал драгоценности и часы Светланы Шпигель, подаренные ей мужьями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Шпигель
Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Шпигель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ювелирные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель, подаренные ей бывшими мужьями, были арестованы в рамках дела экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Шпигель дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
5 января, 09:25
В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил отца Светланы Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки Белозерцеву. Мать Светланы Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Белозерцев осужден на 12 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Остальным фигурантам — гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову, родственнику Белозерцева Федору Федорову и водителю Геннадию Маркову — назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима за дачу взятки и посредничество. Мосгорсуд 30 августа 2024 года признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу.
Защита Шпигелей просила суд снять арест с имущества Светланы.
"Не представлено доказательств его приобретения преступным путем, изъятые ювелирные изделия и коллекция часов дочери были подарены ее мужьями", — говорится в материалах дела.
Борис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
5 января, 14:36
Драгоценности и часы женщина получила в том числе "в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года", указывал адвокат, действующий в интересах Светланы Шпигель.
Согласно картотеке дел, иски о судьбе арестованного имущества Шпигелей еще рассматриваются судом в Москве. Так, в феврале Измайловский суд отказался вернуть Шпигелю предметы живописи и антикварные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2001-2008 годах Светлана была замужем за певцом Николаем Басковым. В 2011-2014 годах — за заместителем председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Вячеславом Соболевым.
В марте источник РИА Новости сообщил, что Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Светланы Шпигель.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву
04:04
 
ПроисшествияМоскваИван БелозерцевНиколай БасковБорис ШпигельНафтогаз Украины
 
 
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