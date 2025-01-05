https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html

У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.01.2025

У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T09:25:00+03:00

2025-01-05T09:25:00+03:00

2025-01-05T11:51:00+03:00

происшествия

москва

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иван белозерцев

борис шпигель

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. В частности, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 миллиона рублей). Производство по конфискации имущества, как выяснило агентство, возбудили в конце ноября. С 2021 года на имущество Белозерцева наложен арест, а с 2022-го приставы взыскивают с него в счет государства долг более чем на 242 миллиона рублей. В августе 2024 года, как выяснило РИА Новости, против Белозерцева возбудили дело о взыскании более 8,1 миллиарда рублей, а в декабре у экс-губернатора появилась задолженность "по процессуальным издержкам в доход государства" почти на 1,8 тысячи рублей. Год назад Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), его супругу Евгению — к восьми с половиной годам. Остальным фигурантам назначили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html

https://ria.ru/20241120/lyubarskiy-1984766545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, пенза, иван белозерцев, борис шпигель, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, пензенская область, дело ивана белозерцева