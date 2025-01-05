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У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.01.2025
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09:25 05.01.2025 (обновлено: 11:51 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.01.2025
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:25:00+03:00
2025-01-05T11:51:00+03:00
происшествия
москва
пенза
иван белозерцев
борис шпигель
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. В частности, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 миллиона рублей). Производство по конфискации имущества, как выяснило агентство, возбудили в конце ноября. С 2021 года на имущество Белозерцева наложен арест, а с 2022-го приставы взыскивают с него в счет государства долг более чем на 242 миллиона рублей. В августе 2024 года, как выяснило РИА Новости, против Белозерцева возбудили дело о взыскании более 8,1 миллиарда рублей, а в декабре у экс-губернатора появилась задолженность "по процессуальным издержкам в доход государства" почти на 1,8 тысячи рублей. Год назад Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), его супругу Евгению — к восьми с половиной годам. Остальным фигурантам назначили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html
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происшествия, москва, пенза, иван белозерцев, борис шпигель, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, пензенская область, дело ивана белозерцева
Происшествия, Москва, Пенза, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Пензенская область, Дело Ивана Белозерцева
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У осужденного за взяточничество Белозерцева начали конфисковывать имущество

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 миллиона рублей). Производство по конфискации имущества, как выяснило агентство, возбудили в конце ноября.
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С 2021 года на имущество Белозерцева наложен арест, а с 2022-го приставы взыскивают с него в счет государства долг более чем на 242 миллиона рублей.
В августе 2024 года, как выяснило РИА Новости, против Белозерцева возбудили дело о взыскании более 8,1 миллиарда рублей, а в декабре у экс-губернатора появилась задолженность "по процессуальным издержкам в доход государства" почти на 1,8 тысячи рублей.
Год назад Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), его супругу Евгению — к восьми с половиной годам. Остальным фигурантам назначили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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ПроисшествияМоскваПензаИван БелозерцевБорис ШпигельМосковский городской судГенеральная прокуратура РФПензенская областьДело Ивана Белозерцева
 
 
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