У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У осужденного за взяточничество Белозерцева начали конфисковывать имущество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 миллиона рублей). Производство по конфискации имущества, как выяснило агентство, возбудили в конце ноября.
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С 2021 года на имущество Белозерцева наложен арест, а с 2022-го приставы взыскивают с него в счет государства долг более чем на 242 миллиона рублей.
В августе 2024 года, как выяснило РИА Новости, против Белозерцева возбудили дело о взыскании более 8,1 миллиарда рублей, а в декабре у экс-губернатора появилась задолженность "по процессуальным издержкам в доход государства" почти на 1,8 тысячи рублей.
Год назад Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), его супругу Евгению — к восьми с половиной годам. Остальным фигурантам назначили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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