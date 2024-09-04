Получивший 11 лет тюрьмы глава "Биотэк" попросил освобождения от наказания
Глава "Биотэк" Шпигель просит суд освободить его от наказания из-за болезни
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, получивший 11 лет за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит освободить его от наказания по состоянию здоровья, сказано в картотеке Преображенского суда Москвы.
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"Зарегистрировано заявление Шпигеля Б.И. об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного", — сказано в карточке дела.
Дата судебного заседания не назначена.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". В ходе одного из заседаний ему стало плохо и медики его госпитализировали.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам, его супругу Евгению — к 8,5 года. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 года колонии строгого режима.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.
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