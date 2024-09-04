https://ria.ru/20240904/shpigel-1970391177.html

Получивший 11 лет тюрьмы глава "Биотэк" попросил освобождения от наказания

Получивший 11 лет тюрьмы глава "Биотэк" попросил освобождения от наказания - РИА Новости, 04.09.2024

Получивший 11 лет тюрьмы глава "Биотэк" попросил освобождения от наказания

Глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, получивший 11 лет за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит освободить... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:36

2024-09-04T04:36

2024-09-04T11:37

москва

пензенская область

пенза

борис шпигель

иван белозерцев

матросская тишина

генеральная прокуратура рф

дело ивана белозерцева

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, получивший 11 лет за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит освободить его от наказания по состоянию здоровья, сказано в картотеке Преображенского суда Москвы."Зарегистрировано заявление Шпигеля Б.И. об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного", — сказано в карточке дела. Дата судебного заседания не назначена. В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". В ходе одного из заседаний ему стало плохо и медики его госпитализировали. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам, его супругу Евгению — к 8,5 года. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 года колонии строгого режима.Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.

https://realty.ria.ru/20240903/obvinenie-1970309002.html

https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html

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москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, матросская тишина, генеральная прокуратура рф, дело ивана белозерцева, происшествия