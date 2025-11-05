Экс-главу района в Пензенской области условно осудили за махинации с землей

САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков получил условный срок по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями за махинации с земельными участками, сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Воронков с 2015 по 2021 год был министром образования региона в правительстве экс-губернатора Ивана Белозерцева , осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве. С 2022 года по 2025 год Воронков работал в администрации Бессоновского района на руководящих должностях, в том числе с 2023 года - главой района. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области

"В суде установлено, что чиновник в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, из корыстной заинтересованности, подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков на территории села Бессоновка Пензенской области, площадью 1001 квадратный метр каждый. Указанными постановлениями также изменен вид разрешенного использования земельных участков с "индивидуальное жилищное строительство" на "ведение огородничества". Действия подсудимого в последующем позволили разделить обозначенные земельные участки на 8, а затем передать их в собственность доверенному лицу без проведения торгов. В результате бюджету района причинен ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей", - привели подробности рассмотренного дела в надзорном ведомстве.

Приговор по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) вынес Железнодорожный районный суд Пензы в среду. Пока он не вступил в законную силу.