Экс-главу района в Пензенской области условно осудили за махинации с землей
14:29 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/sud-2052971736.html
Экс-главу района в Пензенской области условно осудили за махинации с землей
происшествия, пензенская область, россия, бессоновский район, иван белозерцев
Происшествия, Пензенская область, Россия, Бессоновский район, Иван Белозерцев
Экс-главу района в Пензенской области условно осудили за махинации с землей

Экс-глава Бессоновского района в Пензенской области получил условный срок

САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков получил условный срок по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями за махинации с земельными участками, сообщили в региональной прокуратуре.
"Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Воронков с 2015 по 2021 год был министром образования региона в правительстве экс-губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве. С 2022 года по 2025 год Воронков работал в администрации Бессоновского района на руководящих должностях, в том числе с 2023 года - главой района. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области.
"В суде установлено, что чиновник в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, из корыстной заинтересованности, подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков на территории села Бессоновка Пензенской области, площадью 1001 квадратный метр каждый. Указанными постановлениями также изменен вид разрешенного использования земельных участков с "индивидуальное жилищное строительство" на "ведение огородничества". Действия подсудимого в последующем позволили разделить обозначенные земельные участки на 8, а затем передать их в собственность доверенному лицу без проведения торгов. В результате бюджету района причинен ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей", - привели подробности рассмотренного дела в надзорном ведомстве.
Приговор по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) вынес Железнодорожный районный суд Пензы в среду. Пока он не вступил в законную силу.
"При назначении подсудимому Воронкову А.Г. наказания суд учел, что подсудимый Воронков А.Г. не судим, совершил тяжкое преступление, женат, трудоустроен, неоднократно награждался медалями и получал благодарственные письма, грамоты. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Воронкова А.Г., суд признал полное признание им вины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ, раскаяние в содеянном, наличие у него родителей-пенсионеров, активное способствование раскрытию и расследованию преступления", - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
ПроисшествияПензенская областьРоссияБессоновский районИван Белозерцев
 
 
