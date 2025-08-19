https://ria.ru/20250819/baskov-2036207058.html
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей - РИА Новости, 19.08.2025
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Задолженность экс-жены Николая Баскова Светланы Шпигель, с которой "Биотэк" пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, выросла до 71 миллиона рублей из-за... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:24:00+03:00
2025-08-19T05:24:00+03:00
2025-08-19T05:24:00+03:00
шоубиз
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
николай басков
иван белозерцев
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_106:0:2215:1186_1920x0_80_0_0_4ac5f11d954328b47555ac2791b3df3f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задолженность экс-жены Николая Баскова Светланы Шпигель, с которой "Биотэк" пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, выросла до 71 миллиона рублей из-за просрочки, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов. По данным приставов, в октябре прошлого года на Светлану Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму 66,9 миллиона рублей. При этом, в связи с тем, что она вовремя не произвела выплату, у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Шпигель "есть возможность погашения долга". Общая же сумма долга Шпигель на данный момент составляет около 71,6 миллиона рублей. Ранее суд признал выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей матпомощи в марте и апреле 2021 года незаконной. Было установлено, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". В связи с этим суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании 67 миллионов рублей. Для этого в отношении бывшей жены Баскова была введена начальная процедура банкротства гражданина – реструктуризация долгов. Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении ее отца Бориса Шпигеля и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель просила снять арест с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом, как указано в материалах, общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве. Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества". Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250813/sud-2034921545.html
https://ria.ru/20250704/dolgi-2027082408.html
https://ria.ru/20250706/timati-2027450902.html
москва
пензенская область
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e508b3b4af1c0ef8d42345928899fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, николай басков, иван белозерцев, генеральная прокуратура рф
Шоубиз, Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Николай Басков, Иван Белозерцев, Генеральная прокуратура РФ
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Долг экс-жены Баскова Светланы Шпигель вырос до 71 миллиона рублей
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задолженность экс-жены Николая Баскова Светланы Шпигель, с которой "Биотэк" пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, выросла до 71 миллиона рублей из-за просрочки, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов.
По данным приставов, в октябре прошлого года на Светлану Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму 66,9 миллиона рублей.
При этом, в связи с тем, что она вовремя не произвела выплату, у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Шпигель "есть возможность погашения долга".
Общая же сумма долга Шпигель на данный момент составляет около 71,6 миллиона рублей.
Ранее суд признал выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей матпомощи в марте и апреле 2021 года незаконной. Было установлено, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". В связи с этим суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании 67 миллионов рублей.
Для этого в отношении бывшей жены Баскова
была введена начальная процедура банкротства гражданина – реструктуризация долгов. Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении ее отца Бориса Шпигеля
и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель просила снять арест с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом, как указано в материалах, общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве. Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества". Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь.
Измайловский суд Москвы
в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву
. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе
взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура
в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.