Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Шоубиз
 
05:24 19.08.2025
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задолженность экс-жены Николая Баскова Светланы Шпигель, с которой "Биотэк" пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, выросла до 71 миллиона рублей из-за просрочки, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов. По данным приставов, в октябре прошлого года на Светлану Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму 66,9 миллиона рублей. При этом, в связи с тем, что она вовремя не произвела выплату, у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Шпигель "есть возможность погашения долга". Общая же сумма долга Шпигель на данный момент составляет около 71,6 миллиона рублей. Ранее суд признал выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей матпомощи в марте и апреле 2021 года незаконной. Было установлено, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". В связи с этим суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании 67 миллионов рублей. Для этого в отношении бывшей жены Баскова была введена начальная процедура банкротства гражданина – реструктуризация долгов. Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении ее отца Бориса Шпигеля и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель просила снять арест с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом, как указано в материалах, общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве. Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества". Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задолженность экс-жены Николая Баскова Светланы Шпигель, с которой "Биотэк" пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, выросла до 71 миллиона рублей из-за просрочки, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов.
По данным приставов, в октябре прошлого года на Светлану Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму 66,9 миллиона рублей.
При этом, в связи с тем, что она вовремя не произвела выплату, у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Шпигель "есть возможность погашения долга".
Общая же сумма долга Шпигель на данный момент составляет около 71,6 миллиона рублей.
Ранее суд признал выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей матпомощи в марте и апреле 2021 года незаконной. Было установлено, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". В связи с этим суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании 67 миллионов рублей.
Для этого в отношении бывшей жены Баскова была введена начальная процедура банкротства гражданина – реструктуризация долгов. Шпигель просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении ее отца Бориса Шпигеля и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель просила снять арест с этого имущества, так как она не несет ответственность за действия подсудимых. При этом, как указано в материалах, общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве. Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества". Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на сентябрь.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
