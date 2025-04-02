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Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи - РИА Новости, 02.04.2025
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07:28 02.04.2025 (обновлено: 07:33 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sud-2008802394.html
Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи
Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи - РИА Новости, 02.04.2025
Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи
Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:28:00+03:00
2025-04-02T07:33:00+03:00
происшествия
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Защита Шпигеля подала в суд ходатайство, в котором просила разъяснить сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора. В частности, адвокат поставил вопросы суду о том, каким образом обеспечивается хранение культурных ценностей, изъятых в ходе предварительного следствия, в отношении которых сохранен арест до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. В своем ходатайстве защитник также просил вернуть их бывшему сенатору. В качестве аргументов защита привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, в своём ходатайстве адвокат бывшего чиновника указывал, что судьба арестованного имущества не решена, но при этом сохраняется наложенный на него арест. Тем не менее суд не посчитал убедительными эти доводы и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html
https://ria.ru/20241030/arashukov-1980922718.html
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происшествия, москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи

Суд отказался вернуть экс-сенатору Шпигелю предметы живописи и старинные книги

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Защита Шпигеля подала в суд ходатайство, в котором просила разъяснить сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора. В частности, адвокат поставил вопросы суду о том, каким образом обеспечивается хранение культурных ценностей, изъятых в ходе предварительного следствия, в отношении которых сохранен арест до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. В своем ходатайстве защитник также просил вернуть их бывшему сенатору.
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С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
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В качестве аргументов защита привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, в своём ходатайстве адвокат бывшего чиновника указывал, что судьба арестованного имущества не решена, но при этом сохраняется наложенный на него арест.
Тем не менее суд не посчитал убедительными эти доводы и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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ПроисшествияМоскваПензенская областьПензаБорис ШпигельИван БелозерцевМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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