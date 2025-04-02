https://ria.ru/20250402/sud-2008802394.html

Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи

Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи - РИА Новости, 02.04.2025

Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи

Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:28:00+03:00

2025-04-02T07:28:00+03:00

2025-04-02T07:33:00+03:00

происшествия

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московский городской суд

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Защита Шпигеля подала в суд ходатайство, в котором просила разъяснить сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора. В частности, адвокат поставил вопросы суду о том, каким образом обеспечивается хранение культурных ценностей, изъятых в ходе предварительного следствия, в отношении которых сохранен арест до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. В своем ходатайстве защитник также просил вернуть их бывшему сенатору. В качестве аргументов защита привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, в своём ходатайстве адвокат бывшего чиновника указывал, что судьба арестованного имущества не решена, но при этом сохраняется наложенный на него арест. Тем не менее суд не посчитал убедительными эти доводы и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html

https://ria.ru/20241030/arashukov-1980922718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, московский городской суд, генеральная прокуратура рф