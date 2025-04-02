Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи
Суд отказался вернуть экс-сенатору Шпигелю предметы живописи и старинные книги
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отказался вернуть бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Защита Шпигеля подала в суд ходатайство, в котором просила разъяснить сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора. В частности, адвокат поставил вопросы суду о том, каким образом обеспечивается хранение культурных ценностей, изъятых в ходе предварительного следствия, в отношении которых сохранен арест до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. В своем ходатайстве защитник также просил вернуть их бывшему сенатору.
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В качестве аргументов защита привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, в своём ходатайстве адвокат бывшего чиновника указывал, что судьба арестованного имущества не решена, но при этом сохраняется наложенный на него арест.
Тем не менее суд не посчитал убедительными эти доводы и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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