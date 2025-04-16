Рейтинг@Mail.ru
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 16.04.2025 (обновлено: 10:55 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sud-2011522434.html
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом - РИА Новости, 16.04.2025
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом
Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу дела о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:33:00+03:00
2025-04-16T10:55:00+03:00
происшествия
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
николай басков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010417185_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_0298f29e3982c8635734b94900a6b8c4.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу дела о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина по существу на 24 сентября 2025 года", - говорится в определении суда. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Шпигель в марте по заявлению конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Финансовым управляющим был утвержден Анатолий Пичейкин из "Ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние". Суд тогда включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму. Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250327/sud-2007692092.html
https://ria.ru/20250410/shpigel-2010368418.html
https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html
москва
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010417185_0:72:2048:1608_1920x0_80_0_0_0cdb761c77875a354144bc8c6a5703a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, николай басков, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Николай Басков, Генеральная прокуратура РФ
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом

Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-жены Баскова Шпигель 24 сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Шпигель
Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Светлана Шпигель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу дела о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
"Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина по существу на 24 сентября 2025 года", - говорится в определении суда.
Николай Басков и Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
27 марта, 14:39
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Шпигель в марте по заявлению конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Финансовым управляющим был утвержден Анатолий Пичейкин из "Ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние".
Суд тогда включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму.
Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву
10 апреля, 04:04
По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Борис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
5 января, 14:36
 
ПроисшествияМоскваПензенская областьПензаБорис ШпигельИван БелозерцевНиколай БасковГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала