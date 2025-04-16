https://ria.ru/20250416/sud-2011522434.html

Бывшую жену Баскова могут признать банкротом

Бывшую жену Баскова могут признать банкротом - РИА Новости, 16.04.2025

Бывшую жену Баскова могут признать банкротом

Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу дела о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:33:00+03:00

2025-04-16T10:33:00+03:00

2025-04-16T10:55:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу дела о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина по существу на 24 сентября 2025 года", - говорится в определении суда. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Шпигель в марте по заявлению конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Финансовым управляющим был утвержден Анатолий Пичейкин из "Ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние". Суд тогда включил долг Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. Ранее в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании эту сумму. Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представят план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд признает должника банкротом и перейдет к процедуре реализации имущества должника. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250327/sud-2007692092.html

https://ria.ru/20250410/shpigel-2010368418.html

https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html

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