https://ria.ru/20240830/prigovor-1969511130.html
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву - РИА Новости, 30.08.2024
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:27
2024-08-30T15:27
2024-08-30T16:10
московский городской суд
происшествия
иван белозерцев
пензенская область
борис шпигель
дело ивана белозерцева
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, осужденным на 12 и 11 лет за взятки, сообщила РИА Новости адвокат Шпигеля Зарина Фарниева."Приговор Измайловского районного суда города Москвы, вынесенный 25 января 2024 года в отношении Ивана Белозерцева, Антона Колоскова, Геннадия Маркова, Федора Федотова, Бориса Шпигеля, Евгении Шпигель оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Фигуранты дела принимали участие в процессе по видеоконференцсвязи. Из-за ограничений врача Бориса Шпигеля по его участию в заседании не более 6 часов в день, пересмотр приговора растянулся на два месяца.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима.Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.
https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923686677.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, иван белозерцев, пензенская область, борис шпигель, дело ивана белозерцева
Московский городской суд, Происшествия, Иван Белозерцев, Пензенская область, Борис Шпигель, Дело Ивана Белозерцева
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
Мосгорсуд утвердил приговор экс-губернатору Белозерцеву и главе "Биотэк" Шпигелю
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, осужденным на 12 и 11 лет за взятки, сообщила РИА Новости адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.
"Приговор Измайловского районного суда города Москвы
, вынесенный 25 января 2024 года в отношении Ивана Белозерцева, Антона Колоскова, Геннадия Маркова, Федора Федотова, Бориса Шпигеля, Евгении Шпигель оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Фигуранты дела принимали участие в процессе по видеоконференцсвязи. Из-за ограничений врача Бориса Шпигеля по его участию в заседании не более 6 часов в день, пересмотр приговора растянулся на два месяца.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе
взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура
в иске требовала 9,9 миллиарда.