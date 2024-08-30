https://ria.ru/20240830/prigovor-1969511130.html

Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву

Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву - РИА Новости, 30.08.2024

Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:27

2024-08-30T15:27

2024-08-30T16:10

московский городской суд

происшествия

иван белозерцев

пензенская область

борис шпигель

дело ивана белозерцева

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, осужденным на 12 и 11 лет за взятки, сообщила РИА Новости адвокат Шпигеля Зарина Фарниева."Приговор Измайловского районного суда города Москвы, вынесенный 25 января 2024 года в отношении Ивана Белозерцева, Антона Колоскова, Геннадия Маркова, Федора Федотова, Бориса Шпигеля, Евгении Шпигель оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Фигуранты дела принимали участие в процессе по видеоконференцсвязи. Из-за ограничений врача Бориса Шпигеля по его участию в заседании не более 6 часов в день, пересмотр приговора растянулся на два месяца.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима.Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.

https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923686677.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский городской суд, происшествия, иван белозерцев, пензенская область, борис шпигель, дело ивана белозерцева