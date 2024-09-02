Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград
Получивший 12 лет за взятки экс-губернатор Белозерцев лишен региональных наград
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, следует из документов, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона.
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"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда: 1. Лишить Белозерцева Ивана Александровича ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали ордена "За заслуги перед Пензенской областью", - говорится в распоряжении за подписью губернатора региона Олега Мельниченко.
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
30 августа, 15:27
Уточняется, что эти награды Белозерцев получил в 2015 году на посту председателя законодательного собрания региона. "Лишить Белозерцева Ивана Александровича почетной грамоты губернатора Пензенской области и благодарности губернатора Пензенской области", - добавляется в указе.
Благодарность Белозерцев получил в 2003 году на посту начальника третьего отдела кадров и учета офицеров запаса военкомата области, а почетную грамоту - в 2008 году.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.