Рейтинг@Mail.ru
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 02.09.2024 (обновлено: 19:31 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/belozertsev-1970080218.html
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград - РИА Новости, 02.09.2024
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:22
2024-09-02T19:31
иван белозерцев
дело ивана белозерцева
происшествия
пензенская область
пенза
борис шпигель
москва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923475380_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_27775db2f60b23d20e4962b809ab15d4.jpg
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, следует из документов, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона."В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда: 1. Лишить Белозерцева Ивана Александровича ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали ордена "За заслуги перед Пензенской областью", - говорится в распоряжении за подписью губернатора региона Олега Мельниченко.Уточняется, что эти награды Белозерцев получил в 2015 году на посту председателя законодательного собрания региона. "Лишить Белозерцева Ивана Александровича почетной грамоты губернатора Пензенской области и благодарности губернатора Пензенской области", - добавляется в указе.Благодарность Белозерцев получил в 2003 году на посту начальника третьего отдела кадров и учета офицеров запаса военкомата области, а почетную грамоту - в 2008 году.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.
https://ria.ru/20240830/prigovor-1969511130.html
https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923686677.html
пензенская область
пенза
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923475380_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_25421a0fb0d660ae2f3897e319e77e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван белозерцев, дело ивана белозерцева, происшествия, пензенская область, пенза, борис шпигель, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, олег мельниченко
Иван Белозерцев, Дело Ивана Белозерцева, Происшествия, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Москва, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Олег Мельниченко
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград

Получивший 12 лет за взятки экс-губернатор Белозерцев лишен региональных наград

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, следует из документов, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона.
«
"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда: 1. Лишить Белозерцева Ивана Александровича ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали ордена "За заслуги перед Пензенской областью", - говорится в распоряжении за подписью губернатора региона Олега Мельниченко.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
30 августа, 15:27
Уточняется, что эти награды Белозерцев получил в 2015 году на посту председателя законодательного собрания региона. "Лишить Белозерцева Ивана Александровича почетной грамоты губернатора Пензенской области и благодарности губернатора Пензенской области", - добавляется в указе.
Благодарность Белозерцев получил в 2003 году на посту начальника третьего отдела кадров и учета офицеров запаса военкомата области, а почетную грамоту - в 2008 году.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.
Фигуранты по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве на заседании Измайловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП
26 января, 15:38
 
Иван БелозерцевДело Ивана БелозерцеваПроисшествияПензенская областьПензаБорис ШпигельМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала