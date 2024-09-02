https://ria.ru/20240902/belozertsev-1970080218.html

Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград

Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград - РИА Новости, 02.09.2024

Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили региональных наград

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:22

2024-09-02T19:22

2024-09-02T19:31

иван белозерцев

дело ивана белозерцева

происшествия

пензенская область

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осужденный на 12 лет по обвинению во взяточничестве, лишен региональных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, следует из документов, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона."В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда: 1. Лишить Белозерцева Ивана Александровича ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали ордена "За заслуги перед Пензенской областью", - говорится в распоряжении за подписью губернатора региона Олега Мельниченко.Уточняется, что эти награды Белозерцев получил в 2015 году на посту председателя законодательного собрания региона. "Лишить Белозерцева Ивана Александровича почетной грамоты губернатора Пензенской области и благодарности губернатора Пензенской области", - добавляется в указе.Благодарность Белозерцев получил в 2003 году на посту начальника третьего отдела кадров и учета офицеров запаса военкомата области, а почетную грамоту - в 2008 году.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда.

https://ria.ru/20240830/prigovor-1969511130.html

https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923686677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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