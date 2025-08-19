https://ria.ru/20250819/dolgi-2036202868.html

Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 миллиардов рублей

2025-08-19T04:06:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывшие тесть и теща Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей, в том числе за неуплату коммунальных платежей и налогов, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Как следует из материалов, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 миллиарда рублей, однако из них свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП. Остальные же более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги. Согласно материалам приставов, Евгения Шпигель задолжала по налогам и коммуналке почти миллион рублей. Кроме того, с февраля этого года с нее взыскивают более 202,6 миллиона рублей "по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Также она должна свыше 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания. Ее супруг по налогам и коммунальным платежам задолжал меньше — 370,5 тысячи рублей. Также с него пытаются с мая этого года взыскать "процессуальные издержки в доход государства" на 400 тысяч рублей и уголовный штраф как дополнительный вид наказания на 449,7 миллиона рублей. Взысканием долгов с них занимаются не только московские судебные приставы, но и приставы Главного межрегионального управления ФССП России, в ведении которого находятся особо важные исполнительные производства. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

