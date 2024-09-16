https://ria.ru/20240916/belozertsev-1973048619.html
Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева
Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева - РИА Новости, 16.09.2024
Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева
Законодательное собрание Пензенской области лишило бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, почетного знака... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:02
2024-09-16T19:02
2024-09-16T19:02
справки
пензенская область
москва
пенза
иван белозерцев
борис шпигель
олег мельниченко
пензенская городская дума
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области лишило бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, почетного знака и почетных грамот, также наград заксобрания лишились осужденным вместе с экс-главой региона председатель совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков, сообщил региональный парламент. "По основанию "в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда" решено лишить наград законодательного собрания Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича, Колоскова Антона Александровича, Шпигеля Бориса Исааковича. Признаны утратившими силу распоряжения о награждении Белозерцева - почетным знаком и почетными грамотами законодательного собрания Пензенской области. Аннулированы награды регионального парламента Колоскову и Шпигелю", - говорится в сообщении. Уточняется, что перед этим решением депутаты приняли постановление о порядке лишения осужденных наград законодательного собрания. Губернатор Олег Мельниченко 2 сентября лишил Белозерцева ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности губернатора. На следующий день Пензенская городская дума единогласно лишила Белозерцева звания почетного гражданина города и отменила поощрение его памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы". Основанием для рассмотрения вопроса о лишении Белозерцева наград послужило вступление в силу обвинительного приговора в отношении экс-главы региона. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Приговором суда Белозерцев также был лишен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и ордена Почета. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240904/shpigel-1970391177.html
https://ria.ru/20240906/general-1970947055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, пензенская область, москва, пенза, иван белозерцев, борис шпигель, олег мельниченко, пензенская городская дума, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Справки, Пензенская область, Москва, Пенза, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Олег Мельниченко, Пензенская городская дума, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева
Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области лишило бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, почетного знака и почетных грамот, также наград заксобрания лишились осужденным вместе с экс-главой региона председатель совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков, сообщил региональный парламент.
"По основанию "в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда" решено лишить наград законодательного собрания Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича, Колоскова Антона Александровича, Шпигеля Бориса Исааковича. Признаны утратившими силу распоряжения о награждении Белозерцева - почетным знаком и почетными грамотами законодательного собрания Пензенской области. Аннулированы награды регионального парламента Колоскову и Шпигелю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перед этим решением депутаты приняли постановление о порядке лишения осужденных наград законодательного собрания.
Губернатор Олег Мельниченко 2 сентября лишил Белозерцева ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности губернатора. На следующий день Пензенская городская дума единогласно лишила Белозерцева звания почетного гражданина города и отменила поощрение его памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы". Основанием для рассмотрения вопроса о лишении Белозерцева наград послужило вступление в силу обвинительного приговора в отношении экс-главы региона.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Приговором суда Белозерцев также был лишен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и ордена Почета. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.