https://ria.ru/20240916/belozertsev-1973048619.html

Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева

Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева - РИА Новости, 16.09.2024

Заксобрание Пензенской области лишило наград экс-губернатора Белозерцева

Законодательное собрание Пензенской области лишило бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, почетного знака... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:02

2024-09-16T19:02

2024-09-16T19:02

справки

пензенская область

москва

пенза

иван белозерцев

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олег мельниченко

пензенская городская дума

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области лишило бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, почетного знака и почетных грамот, также наград заксобрания лишились осужденным вместе с экс-главой региона председатель совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков, сообщил региональный парламент. "По основанию "в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда" решено лишить наград законодательного собрания Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича, Колоскова Антона Александровича, Шпигеля Бориса Исааковича. Признаны утратившими силу распоряжения о награждении Белозерцева - почетным знаком и почетными грамотами законодательного собрания Пензенской области. Аннулированы награды регионального парламента Колоскову и Шпигелю", - говорится в сообщении. Уточняется, что перед этим решением депутаты приняли постановление о порядке лишения осужденных наград законодательного собрания. Губернатор Олег Мельниченко 2 сентября лишил Белозерцева ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности губернатора. На следующий день Пензенская городская дума единогласно лишила Белозерцева звания почетного гражданина города и отменила поощрение его памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы". Основанием для рассмотрения вопроса о лишении Белозерцева наград послужило вступление в силу обвинительного приговора в отношении экс-главы региона. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Приговором суда Белозерцев также был лишен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и ордена Почета. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240904/shpigel-1970391177.html

https://ria.ru/20240906/general-1970947055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, пензенская область, москва, пенза, иван белозерцев, борис шпигель, олег мельниченко, пензенская городская дума, московский городской суд, генеральная прокуратура рф