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Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву - РИА Новости, 10.04.2025
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04:04 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/shpigel-2010368418.html
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву - РИА Новости, 10.04.2025
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву
Бывший сенатор Борис Шпигель назвал передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву не взяткой, а ответным подарком и признаком хорошего... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:04:00+03:00
2025-04-10T04:04:00+03:00
пензенская область
израиль
москва
иван белозерцев
борис шпигель
николай басков
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший сенатор Борис Шпигель назвал передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву не взяткой, а ответным подарком и признаком хорошего тона, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Дочь Шпигеля Светлана дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым. "Подарок (часы) явился ответным жестом на подарок самого Белозерцева, который ему на день рождения подарил антикварный сервиз, и свои действия (Шпигель) расценивает как признак хорошего тона", - говорится в материалах. Из документов суда следует, что Шпигель в 2020 году через посредников передал Белозерцеву на день рождения часы Breguet. Защита заявляла, что Белозерцев, узнав о стоимости подарка, хотел его вернуть, однако не успел это сделать, так как Шпигель уехал на лечение в Израиль, говорится в материалах. В марте 2021 года часы среди прочего были изъяты следствием в ходе обыска в жилище Белозерцева. Исходя в том числе из показаний свидетеля, суд счел Breguet частью взятки, поскольку "часы предназначались лицу, который избран губернатором, и уже после дня рождения Белозерцева, то есть предназначались ему именно как должностному лицу, наделенному властными полномочиями по руководству областью". Единый день голосования в 2020 году прошел 11-13 сентября, Белозерцев был избран главой Пензенской области с 78,72% голосов. День рождения он отмечает 15 сентября. Часы были приняты Белозерцевым в период "активного обсуждения необходимости продолжения закупки министерством здравоохранения области услуги" от возглавляемой Шпигелем фармацевтической корпорации "Биотэк", сказано в документах. Также суд принял во внимание, что Белозерцев не уведомил правительство региона о получении дорогостоящего подарка, что был обязан сделать по закону. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html
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пензенская область, израиль, москва, иван белозерцев, борис шпигель, николай басков, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, происшествия
Пензенская область, Израиль, Москва, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Николай Басков, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву

Бывший тесть Баскова назвал часы для экс-главы Пензенской области подарком

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБорис Шпигель
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Шпигель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший сенатор Борис Шпигель назвал передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву не взяткой, а ответным подарком и признаком хорошего тона, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Дочь Шпигеля Светлана дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым.
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"Подарок (часы) явился ответным жестом на подарок самого Белозерцева, который ему на день рождения подарил антикварный сервиз, и свои действия (Шпигель) расценивает как признак хорошего тона", - говорится в материалах.
Из документов суда следует, что Шпигель в 2020 году через посредников передал Белозерцеву на день рождения часы Breguet. Защита заявляла, что Белозерцев, узнав о стоимости подарка, хотел его вернуть, однако не успел это сделать, так как Шпигель уехал на лечение в Израиль, говорится в материалах. В марте 2021 года часы среди прочего были изъяты следствием в ходе обыска в жилище Белозерцева.
Исходя в том числе из показаний свидетеля, суд счел Breguet частью взятки, поскольку "часы предназначались лицу, который избран губернатором, и уже после дня рождения Белозерцева, то есть предназначались ему именно как должностному лицу, наделенному властными полномочиями по руководству областью". Единый день голосования в 2020 году прошел 11-13 сентября, Белозерцев был избран главой Пензенской области с 78,72% голосов. День рождения он отмечает 15 сентября.
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Часы были приняты Белозерцевым в период "активного обсуждения необходимости продолжения закупки министерством здравоохранения области услуги" от возглавляемой Шпигелем фармацевтической корпорации "Биотэк", сказано в документах. Также суд принял во внимание, что Белозерцев не уведомил правительство региона о получении дорогостоящего подарка, что был обязан сделать по закону.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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Пензенская областьИзраильМоскваИван БелозерцевБорис ШпигельНиколай БасковМосковский городской судГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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