Борис Шпигель объяснил передачу элитных часов Белозерцеву
Бывший тесть Баскова назвал часы для экс-главы Пензенской области подарком
Борис Шпигель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший сенатор Борис Шпигель назвал передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву не взяткой, а ответным подарком и признаком хорошего тона, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Дочь Шпигеля Светлана дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и украинским бизнесменом Вячеславом Соболевым.
"Подарок (часы) явился ответным жестом на подарок самого Белозерцева, который ему на день рождения подарил антикварный сервиз, и свои действия (Шпигель) расценивает как признак хорошего тона", - говорится в материалах.
Из документов суда следует, что Шпигель в 2020 году через посредников передал Белозерцеву на день рождения часы Breguet. Защита заявляла, что Белозерцев, узнав о стоимости подарка, хотел его вернуть, однако не успел это сделать, так как Шпигель уехал на лечение в Израиль, говорится в материалах. В марте 2021 года часы среди прочего были изъяты следствием в ходе обыска в жилище Белозерцева.
Исходя в том числе из показаний свидетеля, суд счел Breguet частью взятки, поскольку "часы предназначались лицу, который избран губернатором, и уже после дня рождения Белозерцева, то есть предназначались ему именно как должностному лицу, наделенному властными полномочиями по руководству областью". Единый день голосования в 2020 году прошел 11-13 сентября, Белозерцев был избран главой Пензенской области с 78,72% голосов. День рождения он отмечает 15 сентября.
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Часы были приняты Белозерцевым в период "активного обсуждения необходимости продолжения закупки министерством здравоохранения области услуги" от возглавляемой Шпигелем фармацевтической корпорации "Биотэк", сказано в документах. Также суд принял во внимание, что Белозерцев не уведомил правительство региона о получении дорогостоящего подарка, что был обязан сделать по закону.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.