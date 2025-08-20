https://ria.ru/20250820/korruptsiya-2036476790.html

За что семья экс-сенатора Бориса Шпигеля должна выплатить 17 миллиардов

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. История бывшего сенатора, фармацевтического магната и владельца корпорации "Биотэк" Бориса Шпигеля сегодня выглядит как иллюстрация к учебнику по коррупционным схемам. На семье экс-парламентария числится задолженность в размере 17,1 млрд рублей, основная часть которой приходится на антикоррупционный иск Генпрокуратуры.По данным судебных приставов, сам Шпигель должен порядка 450 млн рублей по решению суда как "дополнительное наказание", около 400 тысяч процессуальных издержек и ещё почти 370 тысяч коммунальных долгов. Его жена Евгения обязана выплатить 202,6 млн рублей по имущественным искам, 149,7 млн по решению суда и порядка 1 млн рублей за услуги ЖКХ. Дочь Светлана фигурирует в деле о банкротстве: на ней числится долг почти 71 млн рублей, включая судебное взыскание и проценты за просрочку. За что еще должен заплатить экс-сенатор и бывший тесть певца Николая Баскова – в материале РИА Новости. Приговор и освобождениеВ январе 2024-го Измайловский районный суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии строгого режима. Суд установил, что в 2019–2020 годах он передал взятки в размере более 30 млн рублей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Взамен компании Шпигеля получали выгодные госконтракты на поставку медикаментов.Позднее экс-сенатор был освобождён от наказания по состоянию здоровья. Но финансовые претензии государства никуда не исчезли: Октябрьский районный суд Пензы постановил взыскать со Шпигеля, его супруги, Белозерцева и ряда компаний, включая "Биотэк", более 8,2 млрд рублей в доход государства.Корпорация "Биотэк", созданная Шпигелем в начале 1990-х, быстро заняла нишу одного из крупнейших поставщиков лекарств в России. Компания участвовала в государственных тендерах, снабжала больницы и аптеки. На пике "Биотэк" называли едва ли не главным фармдистрибьютором страны: обороты исчислялись десятками миллиардов рублей, а связи в верхах позволяли выигрывать конкурсы на поставку препаратов по завышенным ценам.Однако именно госконтракты и стали ахиллесовой пятой корпорации. Система госзакупок в фармацевтике оказалась удобной для коррупционных схем. Следствие установило, что сделки "Биотэка" с регионом Пензенской области были заключены под давлением и в обмен на взятки.Как работала схема "Биотэка"По данным следствия, схема выглядела так: региональные власти объявляли конкурсы на поставку медикаментов, где "Биотэк" заранее имел преимущество. Белозерцев и его окружение обеспечивали победу корпорации, а взамен получали миллионы рублей "откатов". Контракты заключались на сумму, превышающую рыночные цены, а конкуренты либо устранялись на этапе тендеров, либо просто не имели шансов.Более того, "Биотэк" имел широкую сеть дочерних компаний и партнёрских структур, что позволяло контролировать сразу несколько участников торгов и создавать видимость конкуренции. По сути, конкурсы проводились для галочки: итог всегда был предрешён.Важным элементом схемы было и взаимодействие с аптечными сетями, управляемыми через ОАО "Фармация". Эта компания, входившая в орбиту "Биотэка", участвовала в распределении препаратов и тоже оказалась в числе фигурантов уголовных и антикоррупционных дел.Таким образом, "Биотэк" не просто продавал лекарства, а фактически выстроил монопольный канал поставок через связи с чиновниками.Сообщается, что семья Шпигеля долгие годы жила за счёт бизнеса. Так, в 2021 году дочь Светлана получила от "Биотэка" 57 млн рублей дивидендов и ещё 10 млн рублей в виде материальной помощи. Однако суд признал эти выплаты незаконными: компания на тот момент уже имела признаки банкротства и не выполняла обязательства перед банком "Санкт-Петербург".Банкротство и распад империиСегодня "Биотэк" фактически перестал существовать как крупный игрок. Против структур корпорации возбуждены дела о несостоятельности. В отношении Светланы Шпигель идёт процедура банкротства: суд включил в реестр требований кредиторов её долг перед одной из "дочек" "Биотэка" - около 67 млн рублей.Ещё недавно "Биотэк" был символом успеха и богатства, поставщиком жизненно необходимых препаратов по всей стране. Сегодня же упоминание о нём чаще всего встречается в материалах о коррупции, судебных процессах и миллиардных долгах.Общая сумма задолженности семьи в 17,1 млрд рублей - лишь вершина айсберга. За этой цифрой крах некогда крупнейшего фармацевтического бизнеса России, судебные тяжбы и разрушенная репутация.Бывший губернатор Иван Белозерцев отбывает наказание в исправительной колонии ЯК-7/4, расположенной в пензенском посёлке Лесной. Он воспользовался правом осужденных отбывать срок в регионе, где было совершено преступление. Ранее в СМИ появлялась информация, что Белозерцев якобы отправился служить в зону специальной военной операции, чтобы выйти из колонии. Однако эти сведения его адвокат официально опроверг.

