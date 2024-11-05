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Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания - РИА Новости, 05.11.2024
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11:57 05.11.2024 (обновлено: 15:02 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/biotek-1981899863.html
Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания
Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания - РИА Новости, 05.11.2024
Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания
Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:57
2024-11-05T15:02
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить", — огласила решение судья Наталья Бехтерева.Шпигель не отбыл семь лет и четыре месяца лишения свободы, отметил суд.Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного. Шпигель и его защитники настаивали на обратном.В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская Тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения — 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html
https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html
https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

Осужденного за взятки главу "Биотэка" Шпигеля освободили от наказания по болезни

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить", — огласила решение судья Наталья Бехтерева.
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева
22 марта 2021, 17:53
Шпигель не отбыл семь лет и четыре месяца лишения свободы, отметил суд.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного. Шпигель и его защитники настаивали на обратном.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская Тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения — 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Экс-замдиректора экономической зоны Ульяновска вынесли приговор за взятку
2 ноября, 15:44
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Алексей Ляйфер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
2 ноября, 09:15
 
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