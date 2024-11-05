Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания
Осужденного за взятки главу "Биотэка" Шпигеля освободили от наказания по болезни
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить", — огласила решение судья Наталья Бехтерева.
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Шпигель не отбыл семь лет и четыре месяца лишения свободы, отметил суд.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного. Шпигель и его защитники настаивали на обратном.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская Тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения — 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.