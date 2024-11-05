https://ria.ru/20241105/biotek-1981899863.html

Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания - РИА Новости, 05.11.2024

Главу "Биотэка", получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:57

2024-11-05T11:57

2024-11-05T15:02

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить", — огласила решение судья Наталья Бехтерева.Шпигель не отбыл семь лет и четыре месяца лишения свободы, отметил суд.Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного. Шпигель и его защитники настаивали на обратном.В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская Тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения — 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html

https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия