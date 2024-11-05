https://ria.ru/20241105/biotek-1982034265.html

Главу "Биотэка" освободили из СИЗО

Главу "Биотэка" освободили из СИЗО - РИА Новости, 05.11.2024

Главу "Биотэка" освободили из СИЗО

Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:53

2024-11-05T20:53

2024-11-05T20:53

происшествия

москва

пензенская область

пенза

борис шпигель

иван белозерцев

олег сорокин

матросская тишина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья, находится на свободе, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Сорокин. "Он освобожден из СИЗО", - рассказал собеседник агентства. По словам защитника, в ближайшее время Шпигелю предстоит пройти лечение в больнице. Сегодня Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил Шпигеля от отбывания оставшейся части наказания, то есть, от 7 лет и 4 месяцев лишения свободы. Ранее защитой были приобщены поручительства дочери, племянницы и помощника Шпигеля – они готовы осуществлять за ним круглосуточный уход. Кроме того, судом были приняты к сведению и договоры с двумя врачами, которые обязуются посменно находиться со Шпигелем. В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд - заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения - 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240916/belozertsev-1973048619.html

https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923698262.html

https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, олег сорокин, матросская тишина, московский городской суд, генеральная прокуратура рф