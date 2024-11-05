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Главу "Биотэка" освободили из СИЗО - РИА Новости, 05.11.2024
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20:53 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/biotek-1982034265.html
Главу "Биотэка" освободили из СИЗО
Главу "Биотэка" освободили из СИЗО - РИА Новости, 05.11.2024
Главу "Биотэка" освободили из СИЗО
Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:53
2024-11-05T20:53
происшествия
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
олег сорокин
матросская тишина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья, находится на свободе, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Сорокин. "Он освобожден из СИЗО", - рассказал собеседник агентства. По словам защитника, в ближайшее время Шпигелю предстоит пройти лечение в больнице. Сегодня Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил Шпигеля от отбывания оставшейся части наказания, то есть, от 7 лет и 4 месяцев лишения свободы. Ранее защитой были приобщены поручительства дочери, племянницы и помощника Шпигеля – они готовы осуществлять за ним круглосуточный уход. Кроме того, судом были приняты к сведению и договоры с двумя врачами, которые обязуются посменно находиться со Шпигелем. В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд - заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения - 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240916/belozertsev-1973048619.html
https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923698262.html
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происшествия, москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, олег сорокин, матросская тишина, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Олег Сорокин, Матросская тишина, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Главу "Биотэка" освободили из СИЗО

Адвокат: осужденный за взятки глава "Биотэка" Борис Шпигель освобожден из СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья, находится на свободе, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Сорокин.
"Он освобожден из СИЗО", - рассказал собеседник агентства.
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По словам защитника, в ближайшее время Шпигелю предстоит пройти лечение в больнице.
Сегодня Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил Шпигеля от отбывания оставшейся части наказания, то есть, от 7 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Ранее защитой были приобщены поручительства дочери, племянницы и помощника Шпигеля – они готовы осуществлять за ним круглосуточный уход. Кроме того, судом были приняты к сведению и договоры с двумя врачами, которые обязуются посменно находиться со Шпигелем.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд - заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.
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В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения - 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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ПроисшествияМоскваПензенская областьПензаБорис ШпигельИван БелозерцевОлег СорокинМатросская тишинаМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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