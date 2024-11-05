Главу "Биотэка" освободили из СИЗО
Адвокат: осужденный за взятки глава "Биотэка" Борис Шпигель освобожден из СИЗО
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки глава фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого сегодня суд освободил от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья, находится на свободе, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Сорокин.
"Он освобожден из СИЗО", - рассказал собеседник агентства.
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По словам защитника, в ближайшее время Шпигелю предстоит пройти лечение в больнице.
Сегодня Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил Шпигеля от отбывания оставшейся части наказания, то есть, от 7 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Ранее защитой были приобщены поручительства дочери, племянницы и помощника Шпигеля – они готовы осуществлять за ним круглосуточный уход. Кроме того, судом были приняты к сведению и договоры с двумя врачами, которые обязуются посменно находиться со Шпигелем.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд - заседания проходили прямо в следственном изоляторе "Матросская тишина". На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения - 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.