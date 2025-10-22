Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский суд взыскал с бывшего сенатора Бориса Шпигеля долги по оплате коммунальных платежей, свидетельствуют данные суда, имеющиеся а распоряжении РИА Новости.

Преображенский суд Москвы в ноябре освободил Шпигеля от наказания по состоянию здоровья, в декабре Мосгорсуд утвердил это решение.