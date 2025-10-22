Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 22.10.2025 (обновлено: 10:48 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/sud-2049779279.html
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 22.10.2025
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам
Московский суд взыскал с бывшего сенатора Бориса Шпигеля долги по оплате коммунальных платежей, свидетельствуют данные суда, имеющиеся а распоряжении РИА... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:39:00+03:00
2025-10-22T10:48:00+03:00
москва
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
московский городской суд
мосэнергосбыт
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602501304_0:49:1348:807_1920x0_80_0_0_6e63037275f7f7de41cc54557dd8687e.jpg
https://ria.ru/20250820/korruptsiya-2036476790.html
https://ria.ru/20251022/soglashenie-2049778705.html
москва
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602501304_395:139:1348:854_1920x0_80_0_0_0cc6173a7fd97f9ce9bc93a2fdfce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, московский городской суд, мосэнергосбыт, генеральная прокуратура рф
Москва, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Московский городской суд, Мосэнергосбыт, Генеральная прокуратура РФ
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам

Мосэнергосбыт взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанк Борис Шпигель
 Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Борис Шпигель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский суд взыскал с бывшего сенатора Бориса Шпигеля долги по оплате коммунальных платежей, свидетельствуют данные суда, имеющиеся а распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: АО "Мосэнергосбыт", должник: Шпигель Борис Исаакович", - следует из данных.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
За что семья экс-сенатора Бориса Шпигеля должна выплатить 17 миллиардов
20 августа, 12:32
Сумма накопившегося долга не сообщается.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэка" и экс-сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд признал приговор законным. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги.
Преображенский суд Москвы в ноябре освободил Шпигеля от наказания по состоянию здоровья, в декабре Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Обвиняемый в получении взятки от Аллаярова заключил досудебное соглашение
10:37
 
МоскваПензенская областьПензаБорис ШпигельИван БелозерцевМосковский городской судМосэнергосбытГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала