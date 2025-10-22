Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский суд взыскал с бывшего сенатора Бориса Шпигеля долги по оплате коммунальных платежей, свидетельствуют данные суда, имеющиеся а распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: АО "Мосэнергосбыт", должник: Шпигель Борис Исаакович", - следует из данных.
Сумма накопившегося долга не сообщается.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэка" и экс-сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд признал приговор законным. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги.
Преображенский суд Москвы в ноябре освободил Шпигеля от наказания по состоянию здоровья, в декабре Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.