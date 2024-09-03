https://ria.ru/20240903/belozertsev-1970313842.html

Экс-губернатора Пензы лишили звания почетного гражданина города

Экс-губернатора Пензы лишили звания почетного гражданина города - РИА Новости, 03.09.2024

Экс-губернатора Пензы лишили звания почетного гражданина города

Депутаты Пензенской городской думы единогласно лишили бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, звания... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:59

2024-09-03T16:59

2024-09-03T16:59

политика

пенза

москва

иван белозерцев

борис шпигель

олег мельниченко

пензенская городская дума

московский городской суд

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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Пензенской городской думы единогласно лишили бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, звания почетного гражданина города, сообщил городской парламент. "Депутатам городской думы пришлось собраться на внеочередную сессию. Во вторник, 3 сентября, в городской думе прошло внеочередное сессионное заседание, на котором присутствовало 28 депутатов из 34. Основной вопрос, который рассмотрели народные избранники, касался снятия звания "Почетный гражданин города Пензы" с экс-губернатора региона Ивана Белозерцева и признания утратившим силу решения думы о поощрении его памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы"... "За" все присутствующие проголосовали единогласно", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанием для рассмотрения вопроса о лишении Белозерцева почетного звания послужило вступление в силу обвинительного приговора в отношении экс-главы региона. Решение о присвоении звания почетного гражданина Пензы на тот момент действующему губернатору Белозерцеву дума приняла 31 августа 2018 года по ходатайству временно исполняющего обязанности председателя правительства области Валерия Беспалова. В настоящее время имя экс-губернатора уже удалено из списка почетных граждан на сайте городской думы. Накануне губернатор Олег Мельниченко лишил Белозерцева ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности губернатора. В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240902/belozertsev-1970080218.html

https://ria.ru/20240409/makfa-1938763465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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