Экс-губернатора Пензы лишили звания почетного гражданина города
Экс-губернатора Пензы Белозерцева лишили звания почетного гражданина города
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Пензенской городской думы единогласно лишили бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по обвинению во взяточничестве, звания почетного гражданина города, сообщил городской парламент.
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"Депутатам городской думы пришлось собраться на внеочередную сессию. Во вторник, 3 сентября, в городской думе прошло внеочередное сессионное заседание, на котором присутствовало 28 депутатов из 34. Основной вопрос, который рассмотрели народные избранники, касался снятия звания "Почетный гражданин города Пензы" с экс-губернатора региона Ивана Белозерцева и признания утратившим силу решения думы о поощрении его памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы"... "За" все присутствующие проголосовали единогласно", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что основанием для рассмотрения вопроса о лишении Белозерцева почетного звания послужило вступление в силу обвинительного приговора в отношении экс-главы региона.
Решение о присвоении звания почетного гражданина Пензы на тот момент действующему губернатору Белозерцеву дума приняла 31 августа 2018 года по ходатайству временно исполняющего обязанности председателя правительства области Валерия Беспалова. В настоящее время имя экс-губернатора уже удалено из списка почетных граждан на сайте городской думы.
Накануне губернатор Олег Мельниченко лишил Белозерцева ордена "За заслуги перед Пензенской областью" II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности губернатора.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам, его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.