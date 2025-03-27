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Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова - РИА Новости, 27.03.2025
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Шоубиз
 
14:39 27.03.2025 (обновлено: 15:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sud-2007692092.html
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова - РИА Новости, 27.03.2025
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:39:00+03:00
2025-03-27T15:41:00+03:00
шоубиз
москва
николай басков
россия
борис шпигель
пензенская область
иван белозерцев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля.Сумма задолженности Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в материалах этого дела не указана, однако в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей.Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.
https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-1600141843.html
https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html
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москва, николай басков, россия, борис шпигель, пензенская область, иван белозерцев
Шоубиз, Москва, Николай Басков, Россия, Борис Шпигель, Пензенская область, Иван Белозерцев
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Суд в Москве начал процедуру банкротства Светланы Шпигель, бывшей жены Баскова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНиколай Басков и Светлана Шпигель
Николай Басков и Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Николай Басков и Светлана Шпигель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.
Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
Сумма задолженности Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в материалах этого дела не указана, однако в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей.
Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
14 февраля, 15:34
 
ШоубизМоскваНиколай БасковРоссияБорис ШпигельПензенская областьИван Белозерцев
 
 
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