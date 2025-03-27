https://ria.ru/20250327/sud-2007692092.html

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова - РИА Новости, 27.03.2025

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:39:00+03:00

2025-03-27T14:39:00+03:00

2025-03-27T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля.Сумма задолженности Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в материалах этого дела не указана, однако в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей.Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.

https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html

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москва, николай басков, россия, борис шпигель, пензенская область, иван белозерцев