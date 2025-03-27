Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Суд в Москве начал процедуру банкротства Светланы Шпигель, бывшей жены Баскова
Николай Басков и Светлана Шпигель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.
Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля.
Сумма задолженности Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в материалах этого дела не указана, однако в деле о банкротстве самого "Биотэка" суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей.
Суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.
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