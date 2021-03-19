https://ria.ru/20210319/mezentsev-1600637948.html

Биография Дмитрия Мезенцева

Биография Дмитрия Мезенцева

Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-19T21:41

2021-03-19T21:41

2021-03-22T11:34

союзное государство

дмитрий мезенцев

справки

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Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения).После окончания института работал мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги.В 1983-1984 годах был на комсомольской работе в Ленинграде.С 1984 года по 1990 год служил офицером в рядах Советской армии, в армейской печати.В 1990-1991 годах – народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленсовета и горисполкома. Избирался депутатом Ленинградского городского Совета (1990-1993). С 1991 года по 1996 год Дмитрий Мезенцев был председателем Комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга.В 1996-1999 годах – заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по печати.С 1999 года по 2002 год являлся президентом Центра стратегических разработок (ЦСР).В январе 2002 года Мезенцев был назначен в Совет Федерации, с 2004 года занимал пост заместителя председателя Совета Федерации. 8 июня 2009 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Законодательным собранием Иркутской области Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями губернатора Иркутской области.14 декабря 2011 года профсоюз работников Восточно-Сибирской железной дороги выдвинул Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты РФ.27 января 2011 года ЦИК РФ отказал Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатом на пост президента России. Причиной для отказа в регистрации Мезенцева стал недостаток действительных подписей у кандидата после первоначальной проверки и отбраковки 15 тысяч подписных листов, собранных в его поддержку.18 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева по собственному желанию.7 июня 2012 года Дмитрий Мезенцев был утвержден на посту генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.С января 2016 года – член Совета Федерации от Сахалинской области. 30 апреля 2019 года назначен послом России в Белоруссии. 19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты, сообщается на сайте главы государства.Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Профессор, заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук. Член Союза журналистов СССР, России с 1988 года.Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" II и IV степени, орденом Почета, медалями. Офицер Ордена Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы".Женат, есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий мезенцев, справки