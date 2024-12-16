https://ria.ru/20241216/soyuznoe_gosudarstvo-1989530100.html

В Москве отмечают 25-летие Союзного государства

В Москве отмечают 25-летие Союзного государства - РИА Новости, 16.12.2024

В Москве отмечают 25-летие Союзного государства

Высокопоставленные представители России и Белоруссии обсудили вопросы экономической интеграции, международных отношений, научно-технологического сотрудничества... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:50

2024-12-16T18:50

2024-12-16T18:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

константин косачев

сергей лебедев

дмитрий мезенцев

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Высокопоставленные представители России и Белоруссии обсудили вопросы экономической интеграции, международных отношений, научно-технологического сотрудничества и совершенствования нормативно-правовой базы на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", приуроченной к 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства. "Независимая и суверенная Белоруссия сосуществует в партнерстве с независимой, суверенной Россией ради людей, ради безопасности, ради сопротивления тому беспрецедентному, несправедливому давлению, которое в течение последних лет оказывается в отношении наших стран со стороны Запада. Вот ради того, чтобы мы были сильнее, конкурентоспособнее, ближе друг к другу, идет эта огромная работа", – отметил, открывая конференцию, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев зачитал приветствие председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. "Мы живем в реалиях Союзного государства уже четверть века. За прошедшее столетие мы уже второй раз плечом к плечу держим удар на выживание со стороны Запада, и вновь залогом нашей стойкости являются единство и братство. Нам есть что защищать – у нас одни ценности, одни цели и общее видение будущего наших народов в рамках тех задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным и поддержаны президентом Белоруссии Александром Лукашенко", – подчеркнул Косачев. Приветствие от председателя Госдумы РФ, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина было зачитано заместителем председателя ГД РФ Петром Толстым. "Союз России и Белоруссии является примером того, как неизбежно будут выстроены отношения между всеми государствами бывшего СССР и народами бывшей Украины. Это однозначно единственный на сегодняшний день и магистральный путь для сохранения суверенитета и независимости тех государств, которые окружают Россию", – сказал Толстой. То, что динамика российско-белорусских отношений во многом определяет развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, отметил и генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев. "СНГ выступило общей платформой для разноскоростной и разноуровневой интеграции, и создание Союзного государства стало одним из наиболее успешных интеграционных проектов, который в последующем дал толчок появлению других союзнических образований на пространстве бывшего СССР", – подчеркнул Лебедев. Заместитель председателя Парламентского Собрания Союзного государства, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Ипатов привел на конференции примеры многих успешных проектов кооперации производителей двух стран. "В Союзном государстве обеспечены равные права граждан Белоруссии и России, продолжается работа по выстраиванию равных экономических отношений. Сегодняшняя конференция – это еще один повод подвести итоги и наметить те шаги, которые позволят продолжить союзное строительство в соответствии с целями, определенными договором о Союзном государстве", – сказал журналистам Ипатов.

https://ria.ru/20241215/gryzlov-1989297685.html

https://ria.ru/20241212/gryzlov-1988858302.html

https://ria.ru/20241212/belorussija-1988857951.html

россия

белоруссия

москва

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россия, белоруссия, москва, константин косачев, сергей лебедев, дмитрий мезенцев, госдума рф, совет федерации рф, снг