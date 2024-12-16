Рейтинг@Mail.ru
В Москве отмечают 25-летие Союзного государства - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:50 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/soyuznoe_gosudarstvo-1989530100.html
В Москве отмечают 25-летие Союзного государства
В Москве отмечают 25-летие Союзного государства - РИА Новости, 16.12.2024
В Москве отмечают 25-летие Союзного государства
Высокопоставленные представители России и Белоруссии обсудили вопросы экономической интеграции, международных отношений, научно-технологического сотрудничества... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:50
2024-12-16T18:50
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
константин косачев
сергей лебедев
дмитрий мезенцев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Высокопоставленные представители России и Белоруссии обсудили вопросы экономической интеграции, международных отношений, научно-технологического сотрудничества и совершенствования нормативно-правовой базы на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", приуроченной к 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства. "Независимая и суверенная Белоруссия сосуществует в партнерстве с независимой, суверенной Россией ради людей, ради безопасности, ради сопротивления тому беспрецедентному, несправедливому давлению, которое в течение последних лет оказывается в отношении наших стран со стороны Запада. Вот ради того, чтобы мы были сильнее, конкурентоспособнее, ближе друг к другу, идет эта огромная работа", – отметил, открывая конференцию, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев зачитал приветствие председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. "Мы живем в реалиях Союзного государства уже четверть века. За прошедшее столетие мы уже второй раз плечом к плечу держим удар на выживание со стороны Запада, и вновь залогом нашей стойкости являются единство и братство. Нам есть что защищать – у нас одни ценности, одни цели и общее видение будущего наших народов в рамках тех задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным и поддержаны президентом Белоруссии Александром Лукашенко", – подчеркнул Косачев. Приветствие от председателя Госдумы РФ, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина было зачитано заместителем председателя ГД РФ Петром Толстым. "Союз России и Белоруссии является примером того, как неизбежно будут выстроены отношения между всеми государствами бывшего СССР и народами бывшей Украины. Это однозначно единственный на сегодняшний день и магистральный путь для сохранения суверенитета и независимости тех государств, которые окружают Россию", – сказал Толстой. То, что динамика российско-белорусских отношений во многом определяет развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, отметил и генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев. "СНГ выступило общей платформой для разноскоростной и разноуровневой интеграции, и создание Союзного государства стало одним из наиболее успешных интеграционных проектов, который в последующем дал толчок появлению других союзнических образований на пространстве бывшего СССР", – подчеркнул Лебедев. Заместитель председателя Парламентского Собрания Союзного государства, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Ипатов привел на конференции примеры многих успешных проектов кооперации производителей двух стран. "В Союзном государстве обеспечены равные права граждан Белоруссии и России, продолжается работа по выстраиванию равных экономических отношений. Сегодняшняя конференция – это еще один повод подвести итоги и наметить те шаги, которые позволят продолжить союзное строительство в соответствии с целями, определенными договором о Союзном государстве", – сказал журналистам Ипатов.
https://ria.ru/20241215/gryzlov-1989297685.html
https://ria.ru/20241212/gryzlov-1988858302.html
https://ria.ru/20241212/belorussija-1988857951.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, константин косачев, сергей лебедев, дмитрий мезенцев, госдума рф, совет федерации рф, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Константин Косачев, Сергей Лебедев, Дмитрий Мезенцев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, СНГ
В Москве отмечают 25-летие Союзного государства

Представители России и Белоруссии обсудили в Москве вопросы интеграции

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Высокопоставленные представители России и Белоруссии обсудили вопросы экономической интеграции, международных отношений, научно-технологического сотрудничества и совершенствования нормативно-правовой базы на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", приуроченной к 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства.
"Независимая и суверенная Белоруссия сосуществует в партнерстве с независимой, суверенной Россией ради людей, ради безопасности, ради сопротивления тому беспрецедентному, несправедливому давлению, которое в течение последних лет оказывается в отношении наших стран со стороны Запада. Вот ради того, чтобы мы были сильнее, конкурентоспособнее, ближе друг к другу, идет эта огромная работа", – отметил, открывая конференцию, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Вячеслав Володин и Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии
15 декабря, 12:42
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев зачитал приветствие председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.
"Мы живем в реалиях Союзного государства уже четверть века. За прошедшее столетие мы уже второй раз плечом к плечу держим удар на выживание со стороны Запада, и вновь залогом нашей стойкости являются единство и братство. Нам есть что защищать – у нас одни ценности, одни цели и общее видение будущего наших народов в рамках тех задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным и поддержаны президентом Белоруссии Александром Лукашенко", – подчеркнул Косачев.
Приветствие от председателя Госдумы РФ, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина было зачитано заместителем председателя ГД РФ Петром Толстым.
"Союз России и Белоруссии является примером того, как неизбежно будут выстроены отношения между всеми государствами бывшего СССР и народами бывшей Украины. Это однозначно единственный на сегодняшний день и магистральный путь для сохранения суверенитета и независимости тех государств, которые окружают Россию", – сказал Толстой.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ
12 декабря, 16:31
То, что динамика российско-белорусских отношений во многом определяет развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, отметил и генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев.
"СНГ выступило общей платформой для разноскоростной и разноуровневой интеграции, и создание Союзного государства стало одним из наиболее успешных интеграционных проектов, который в последующем дал толчок появлению других союзнических образований на пространстве бывшего СССР", – подчеркнул Лебедев.
Заместитель председателя Парламентского Собрания Союзного государства, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Ипатов привел на конференции примеры многих успешных проектов кооперации производителей двух стран.
"В Союзном государстве обеспечены равные права граждан Белоруссии и России, продолжается работа по выстраиванию равных экономических отношений. Сегодняшняя конференция – это еще один повод подвести итоги и наметить те шаги, которые позволят продолжить союзное строительство в соответствии с целями, определенными договором о Союзном государстве", – сказал журналистам Ипатов.
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ
12 декабря, 16:29
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваКонстантин КосачевСергей ЛебедевДмитрий МезенцевГосдума РФСовет Федерации РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала