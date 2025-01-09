https://ria.ru/20250109/polsha-1993007683.html

Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима

Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 09.01.2025

Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима

Правительство Польши разрешило премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, заявил журналистам... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T20:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Польши разрешило премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, заявил журналистам премьер-министр страны Дональд Туск.Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении преступлений против человечности и военных преступлений."Вчера после полудня президент обратился ко мне с просьбой обеспечить безопасное пребывание в Польше господина премьера Нетаньяху в связи с решением Международного уголовного суда. Мы несколько дней работали над таким решением, которое, с одной стороны, гарантирует всем гостям, которые будут заинтересованы участием в ежегодных мероприятиях в Аушвице, безопасное пребывание. Конечно, это особенно касается представителей Государства Израиль", — сказал он.Как отметил премьер, Варшава приняла специальное постановление."Вопрос, конечно, деликатный. С одной стороны, мы имеем вердикт Международного уголовного суда, а с другой стороны — для меня важно, что премьер Израиля, президент Израиля, другой представитель Израиля должен иметь полное право и ощущение безопасности, если посещает концентрационный лагерь Аушвиц. Я попросил министра юстиции и министра иностранных дел, чтобы подготовили постановление", — рассказал Туск.Он процитировал часть этого документа, в которой говорится, что на 80-ю годовщину освобождения Освенцима Польша обеспечит свободный и безопасный доступ и участие в этом мероприятии высшим представителям Государства Израиль.При этом он подчеркнул, что любой представитель Израиля может свободно приехать на годовщину освобождения Освенцима. "Я хочу еще подчеркнуть, что каждый, кто захочет участвовать в мероприятиях в Аушвиц, каждый представитель государства Израиль будет иметь гарантированную безопасность", - сказал он.Отвечая на уточняющий вопрос об ордере МУС, премьер особо подчеркнул, что Польша не будет арестовывать никого из представителей Израиля, которые приедут на церемонию. "Кажется, что то, что я только что прочел, выглядит очень ясно. Да, я подтверждаю, что любой, кто будет представлять Израиль, будь то президент, премьер или министр, будет иметь гарантированную безопасность и не будет арестован", - сказал он.Отвечая на вопрос, не опасается ли он негативной международной реакции на такое решение, Туск ответил: "Я здесь не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы принимать решения, которые я считаю порядочным"."Я не представляю себе ситуации, в которой представители государства Израиль не могли бы участвовать в мероприятиях годовщины освобождения Аушвиц. Это вообще недопустимо. У меня есть свой взгляд на тему ситуации в Газе, но моя личная оценка поведения премьера Нетаньяху – это отдельный вопрос", - заключил он.При этом Туск сообщил, что по последней информации из посольства Израиля, в Польшу на годовщину освобождения Освенцима планирует прибыть израильский министр образования.Музей Освенцима объявил, что десять государственных делегаций, включая Польшу, уже подтвердили свое участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Освенцим. Делегацию возглавят коронованные особы и президенты. Самыми почетными гостями на юбилейной церемонии станут бывшие узники немецких лагерей. Организаторы ожидают, что приедут несколько десятков человек из разных уголков мира.Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал кощунством и хамством тот факт, что представители Москвы и Минска не будут приглашены на юбилей освобождения концлагеря Освенцим.Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и просуществовавшим дольше остальных нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240925/osventsim-1974718038.html

https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

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в мире, польша, израиль, освенцим, биньямин нетаньяху, дональд туск, йоав галант, международный уголовный суд, юнеско