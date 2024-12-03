https://ria.ru/20241203/putin-1987199358.html
Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков
Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 03.12.2024
Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:54
2024-12-03T21:54
2024-12-03T21:54
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в Минске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу в Минске Высшему государственному совету", - сказал он.
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политика, минск, россия, владимир путин, дмитрий мезенцев, дмитрий песков
Политика, Минск, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Мезенцев, Дмитрий Песков
Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков
Песков: Путин принял секретаря Союзного государства Мезенцева в Кремле