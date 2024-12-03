https://ria.ru/20241203/putin-1987199358.html

Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков

Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 03.12.2024

Путин принял Мезенцева в Кремле, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:54

2024-12-03T21:54

2024-12-03T21:54

политика

минск

россия

владимир путин

дмитрий мезенцев

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_150244bf7f4de20d0cd62c9b3db2f18c.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в Минске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу в Минске Высшему государственному совету", - сказал он.

https://ria.ru/20241203/putin-1987182372.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, минск, россия, владимир путин, дмитрий мезенцев, дмитрий песков