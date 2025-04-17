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Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС - РИА Новости, 17.04.2025
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10:17 17.04.2025 (обновлено: 10:24 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/mezentsev-2011751814.html
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС - РИА Новости, 17.04.2025
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:17:00+03:00
2025-04-17T10:24:00+03:00
политика
россия
дмитрий мезенцев
владимир путин
конституционный суд рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.
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политика, россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, конституционный суд рф
Политика, Россия, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Конституционный суд РФ
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС

Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента РФ в КС

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Биография Дмитрия Мезенцева
18 августа 2024, 00:53
 
ПолитикаРоссияДмитрий МезенцевВладимир ПутинКонституционный суд РФ
 
 
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