https://ria.ru/20250417/mezentsev-2011751814.html

Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС

Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС - РИА Новости, 17.04.2025

Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:17:00+03:00

2025-04-17T10:17:00+03:00

2025-04-17T10:24:00+03:00

политика

россия

дмитрий мезенцев

владимир путин

конституционный суд рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240818/mezentsev-1966568586.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, конституционный суд рф