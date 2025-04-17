https://ria.ru/20250417/mezentsev-2011751814.html
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС - РИА Новости, 17.04.2025
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:17:00+03:00
2025-04-17T10:17:00+03:00
2025-04-17T10:24:00+03:00
политика
россия
дмитрий мезенцев
владимир путин
конституционный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240818/mezentsev-1966568586.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, конституционный суд рф
Политика, Россия, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Конституционный суд РФ
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в КС
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента РФ в КС