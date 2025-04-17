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Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025
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12:07 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sg-2011774780.html
Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства
Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025
Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, высоко оценил его работу за прошедшие четыре года. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:07:00+03:00
2025-04-17T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Дмитрий Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, высоко оценил его работу за прошедшие четыре года. В четверг президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. "Мы видим, сколь сплоченнее, сколь более масштабно стало союзничество между Белоруссией и Россией. Удалось, наверное, более весомо ввести повестку союзного строительства в общественное мнение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Мезенцев, над углублением сотрудничества Москвы и Минска успешно трудится большая команда и сотни управленцев с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что чувство причастности к такой работе "дорогого стоит". По словам Мезенцева, за прошедшие четыре года была проведена значительная работа в области защиты прав граждан, улучшения услуг связи, экономического сотрудничества. Кроме этого, число мероприятий гуманитарной и патриотической направленности выросло почти в два раза, отметил он.
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россия, белоруссия, москва, дмитрий мезенцев, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, В мире
Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства

Мезенцев высоко оценил проделанную за четыре года работу Союзного государства

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Дмитрий Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, высоко оценил его работу за прошедшие четыре года.
В четверг президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде.
"Мы видим, сколь сплоченнее, сколь более масштабно стало союзничество между Белоруссией и Россией. Удалось, наверное, более весомо ввести повестку союзного строительства в общественное мнение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Мезенцев, над углублением сотрудничества Москвы и Минска успешно трудится большая команда и сотни управленцев с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что чувство причастности к такой работе "дорогого стоит".
По словам Мезенцева, за прошедшие четыре года была проведена значительная работа в области защиты прав граждан, улучшения услуг связи, экономического сотрудничества. Кроме этого, число мероприятий гуманитарной и патриотической направленности выросло почти в два раза, отметил он.
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Мезенцев обсудил в парламенте Белоруссии программы Союзного государства
7 марта, 19:09
 
РоссияБелоруссияМоскваДмитрий МезенцевВладимир ПутинВ мире
 
 
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