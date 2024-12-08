https://ria.ru/20241208/mezentsev-1988060595.html

Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез

Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез - РИА Новости, 08.12.2024

Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез

Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:51

2024-12-08T23:51

2024-12-08T23:51

союзное государство

в мире

цены на нефть

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Думаю, на Западе это (решение о создании СГ - ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: "Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл", - заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале "Беларусь 1" в воскресенье. Он высказал мнение, что Запад не осознал и не заметил серьезность Союзного государства. "Ему (Западу) было безразлично, как копошатся на пространстве побежденной страны, которое можно не учитывать в формировании развития планеты... Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден", - констатировал госсекретарь. Он добавил, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран. "Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html

https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев