Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез
Мезенцев: Запад недооценил процесс создания Союзного государства Белоруссии и РФ
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
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"Думаю, на Западе это (решение о создании СГ - ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: "Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл", - заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале "Беларусь 1" в воскресенье.
Он высказал мнение, что Запад не осознал и не заметил серьезность Союзного государства.
"Ему (Западу) было безразлично, как копошатся на пространстве побежденной страны, которое можно не учитывать в формировании развития планеты... Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден", - констатировал госсекретарь.
Он добавил, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран.
"Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать", - сказал Мезенцев.
Союзное государство России и Белоруссии
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