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Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез - РИА Новости, 08.12.2024
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Союзное государство
 
23:51 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/mezentsev-1988060595.html
Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез
Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез - РИА Новости, 08.12.2024
Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез
Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:51
2024-12-08T23:51
союзное государство
в мире
цены на нефть
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Думаю, на Западе это (решение о создании СГ - ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: "Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл", - заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале "Беларусь 1" в воскресенье. Он высказал мнение, что Запад не осознал и не заметил серьезность Союзного государства. "Ему (Западу) было безразлично, как копошатся на пространстве побежденной страны, которое можно не учитывать в формировании развития планеты... Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден", - констатировал госсекретарь. Он добавил, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран. "Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать", - сказал Мезенцев.
https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html
https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html
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в мире, цены на нефть, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, В мире, Цены на нефть, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев
Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез

Мезенцев: Запад недооценил процесс создания Союзного государства Белоруссии и РФ

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
«
"Думаю, на Западе это (решение о создании СГ - ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: "Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл", - заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале "Беларусь 1" в воскресенье.
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Он высказал мнение, что Запад не осознал и не заметил серьезность Союзного государства.
"Ему (Западу) было безразлично, как копошатся на пространстве побежденной страны, которое можно не учитывать в формировании развития планеты... Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден", - констатировал госсекретарь.
Он добавил, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран.
"Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать", - сказал Мезенцев.
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