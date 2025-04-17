https://ria.ru/20250417/glazev-2011770779.html
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:41:00+03:00
2025-04-17T11:41:00+03:00
2025-04-17T13:22:00+03:00
союзное государство
белоруссия
россия
сергей глазьев
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
минск
союзное государство
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МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер объявил ему об этом решении на встрече в Минске."Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. <...> Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ", — сказал Лукашенко.Глазьев, ранее работавший заместителем госсекретаря, пообещал развивать идеи на новом посту по последнему слову экономической науки.Сергей Глазьев сменит в этой должности Дмитрия Мезенцева, которого Владимир Путин в четверг назначил полномочным представителем президента в Конституционном суде. Он же, в свою очередь, занимал пост с марта 2021-го.Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства за последние четыре года. Он указал на успехи в области защиты прав граждан, улучшения услуг связи, экономического сотрудничества. Кроме того, почти в два раза выросло количество мероприятий гуманитарной и патриотической направленности.Представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснил, что назначение Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства связано с ротацией.
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РИА Новости
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белоруссия, россия, сергей глазьев, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, минск, союзное государство, владимир путин, политика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Сергей Глазьев, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Минск, Союзное государство, Владимир Путин, Политика
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев