https://ria.ru/20241205/zapad-1987504563.html

Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев

Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев - РИА Новости, 05.12.2024

Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев

Запад не может примириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

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москва

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дмитрий мезенцев

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Запад не может примириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. "Запад не может примириться с тем, что официальные Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, когда нужно присягать, подстраиваться, унижаться перед каким-то заокеанским обкомом или одной из столиц в Западной Европе", - приводит слова Мезенцева с совещания по вопросам подготовки к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства агентство Белта. По его словам, это недопустимо, так как претит и не согласуется с интересами граждан Белоруссии и России. Мезенцев отметил, что важным вопросом заседания Высшего Госсовета СГ, которое состоится 6 декабря в Минске, станет принятие концепции о безопасности Союзного государства. Мезенцев считает, что военно-политическая обстановка в регионе усложняется, растет давление на Белоруссию и Москву.

https://ria.ru/20240702/mezentsev-1956892133.html

минск

москва

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минск, москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, в мире