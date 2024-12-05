https://ria.ru/20241205/zapad-1987504563.html
Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев
Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев - РИА Новости, 05.12.2024
Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев
Запад не может примириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:20
2024-12-05T13:20
2024-12-05T13:20
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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Запад не может примириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. "Запад не может примириться с тем, что официальные Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, когда нужно присягать, подстраиваться, унижаться перед каким-то заокеанским обкомом или одной из столиц в Западной Европе", - приводит слова Мезенцева с совещания по вопросам подготовки к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства агентство Белта. По его словам, это недопустимо, так как претит и не согласуется с интересами граждан Белоруссии и России. Мезенцев отметил, что важным вопросом заседания Высшего Госсовета СГ, которое состоится 6 декабря в Минске, станет принятие концепции о безопасности Союзного государства. Мезенцев считает, что военно-политическая обстановка в регионе усложняется, растет давление на Белоруссию и Москву.
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минск, москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, в мире
Минск, Москва, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, В мире
Запад не может примириться с политикой Минска и Москвы, заявил Мезенцев
Мезенцев заявил, что Западу не нравится согласованная политика Минска и Москвы