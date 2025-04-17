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Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025
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Союзное государство
 
17:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sg-2011877524.html
Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства
Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025
Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства
Новый госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил в четверг, что стратегическая линия развития СГ остается прежней, она... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:22:00+03:00
2025-04-17T17:22:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
сергей глазьев
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Новый госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил в четверг, что стратегическая линия развития СГ остается прежней, она определена президентами двух стран. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. Бывший госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в четверг был назначен президентом России Владимиром Путиным его полномочным представителем в Конституционном суде. "Стратегическая линия остается прежней. Она задана двумя главами государств и не меняется", - сказал он белорусскому телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала. Глазьев заявил, что Союзное государство является ледоколом интеграции, образцом наиболее плотного взаимодействия между государствами и примером для других интеграционных структур. Он также призвал журналистов подождать с поздравлениями в связи с назначением в его адрес пару дней, "пока документы еще оформляются".
https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html
https://ria.ru/20250417/glazev-2011828979.html
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россия, белоруссия, сергей глазьев, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства

Глазьев: стратегическая линия развития Союзного государства остается прежней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Глазьев. Архивное фото
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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Новый госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил в четверг, что стратегическая линия развития СГ остается прежней, она определена президентами двух стран.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. Бывший госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в четверг был назначен президентом России Владимиром Путиным его полномочным представителем в Конституционном суде.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Союзное государство России и Белоруссии
8 декабря 2024, 01:20
"Стратегическая линия остается прежней. Она задана двумя главами государств и не меняется", - сказал он белорусскому телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.
Глазьев заявил, что Союзное государство является ледоколом интеграции, образцом наиболее плотного взаимодействия между государствами и примером для других интеграционных структур.
Он также призвал журналистов подождать с поздравлениями в связи с назначением в его адрес пару дней, "пока документы еще оформляются".
Российский государственный деятель Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Биография Сергея Глазьева
Вчера, 15:17
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияСергей ГлазьевАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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