https://ria.ru/20250417/sg-2011877524.html

Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства

Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2025

Глазьев рассказал о стратегической линии развития Союзного государства

Новый госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил в четверг, что стратегическая линия развития СГ остается прежней, она... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:22:00+03:00

2025-04-17T17:22:00+03:00

2025-04-17T17:22:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

сергей глазьев

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Новый госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил в четверг, что стратегическая линия развития СГ остается прежней, она определена президентами двух стран. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. Бывший госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в четверг был назначен президентом России Владимиром Путиным его полномочным представителем в Конституционном суде. "Стратегическая линия остается прежней. Она задана двумя главами государств и не меняется", - сказал он белорусскому телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала. Глазьев заявил, что Союзное государство является ледоколом интеграции, образцом наиболее плотного взаимодействия между государствами и примером для других интеграционных структур. Он также призвал журналистов подождать с поздравлениями в связи с назначением в его адрес пару дней, "пока документы еще оформляются".

https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

https://ria.ru/20250417/glazev-2011828979.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, сергей глазьев, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, союзное государство