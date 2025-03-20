https://ria.ru/20250320/gosudarstvo-2006315803.html

Союзное государство выделило ДНР и ЛНР более 125 миллионов рублей

Союзное государство выделило ДНР и ЛНР более 125 миллионов рублей - РИА Новости, 20.03.2025

Союзное государство выделило ДНР и ЛНР более 125 миллионов рублей

Союзное государство Белоруссии и России с 2022 года выделило ДНР и ЛНР более 125 миллионов рублей помощи, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:20:00+03:00

2025-03-20T20:20:00+03:00

2025-03-20T20:20:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России с 2022 года выделило ДНР и ЛНР более 125 миллионов рублей помощи, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "По решению Высшего госсовета, президентов России и Беларуси, Совета министров Союзного государства с 2022 года на учреждения образования Донецкой и Луганской Народных Республик выделено 125 миллионов рублей. В этом (2025 - ред.) году ждем заявки от министерств образования наших субъектов. Мы хотим очень точечно и комплексно решать вопросы в поддержку учебного процесса, в поддержку того качества образования, которое должны получать ребята", - сказал Мезенцев в ходе визита в донецкий лицей №5. По его словам, с начала 2024 года Союзным государством для образовательных учреждений ДНР и ЛНР было выделено 43 миллиона рублей, что включило в себя оборудование 26 компьютерных, столярных, слесарных и других классов в 12 образовательных учреждениях. "Выделили по решению союзного правительства 43 миллиона рублей, оборудовано 26 классов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, классов именно для производственного обучения по рабочим специальностям, - добавил он. Многопрофильный лицей №5 города Донецка получил также книги из серии "Библиотека Союзного государства", вышедших в 2022 году по инициативе глав МИД России и Белоруссии, среди них "Защищая Отечество: О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года", "Срока давности не имеют… преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.", "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли…". Отличительной чертой проекта стали обращения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко к читателям первой книги. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул важность гуманитарной поддержки, оказываемой региону со стороны Союзного государства. "Это далеко не первый визит Дмитрия Федоровича (Мезенцева - ред.). И мы чувствуем это внимание, такие точечные, но очень важные направления. И вот сейчас в лицее это очень важное оборудование. Поддержка всегда точечная, но она всегда востребованная", - отметил Пушилин. В рамках визита в ДНР Мезенцев вместе с юнармейцами принял участие в церемонии возложения цветов к одному из главных памятников Донбасса - монументу "Твоим освободителям, Донбасс". "Эти ребята, если они будут четко понимать, в каком мире мы сегодня живем, и будут на своем еще юном сердце оставлять следы от встреч с ветеранами, от помощи тем, кто прошел через специальную военную операцию, это лучший ответ и лучшая память о тех победах, которые на земле Донбасса ковались в Великую Отечественную войну", - сказал госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России.

https://ria.ru/20241208/mezentsev-1988060595.html

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095397.html

https://ria.ru/20250307/programmy-2003721343.html

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, россия, донецкая народная республика, дмитрий мезенцев, денис пушилин, владимир путин