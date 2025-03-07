https://ria.ru/20250307/programmy-2003721343.html

Мезенцев обсудил в парламенте Белоруссии программы Союзного государства

Мезенцев обсудил в парламенте Белоруссии программы Союзного государства - РИА Новости, 07.03.2025

Мезенцев обсудил в парламенте Белоруссии программы Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:09:00+03:00

2025-03-07T19:09:00+03:00

2025-03-07T19:09:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

наталья кочанова

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой реализацию программ и проектов СГ, сообщила пресс-служба палаты. Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, одной из основных тем встречи в четверг в Минске стала реализация решений Высшего госсовета, программ и проектов Союзного государства. "Дмитрий Мезенцев проинформировал о содержательной повестке, отметил, что в этом году 41 мероприятие Союзного государства будет соотносимо с задачами по защите исторической правды. Так, активно ведется работа по реализации союзного проекта по реставрации и музеефикации Брестской крепости. Постоянный комитет во взаимодействии с рядом регионов готов принять более деятельное участие в создании Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления в Бресте", - говорится в сообщении. Отмечается, что государственный секретарь особо подчеркнул работу по проекту Союзного государства в области лечения технологиями протонной терапии онкобольных в Белоруссии и России. Кочанова в свою очередь отметила, что на следующий год важно увеличить объем средств, которые будут выделяться по этой статье Союзного бюджета. Кроме того, по данным пресс-службы, на встрече отмечено, что ведется успешная реабилитация граждан, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За все время получили лечение и медицинскую помощь свыше 12 тысяч граждан Белоруссии. Мезенцев проинформировал также о проведенных встречах с руководством российской и белорусской академий наук, в рамках которых были заслушаны доклады всех подрядчиков, которые исполняют программы и проекты Союзного государства в сферах космоса, материаловедения, автомобилестроения, электроники, обороны и безопасности. Также стороны обсудили Форум регионов России и Белоруссии. Кочанова отметила особое значение этого института, который способствует расширению реального сотрудничества российских субъектов и белорусских регионов с общей интеграционной повесткой, в том числе формирующей должный ответ на санкционное давление на Москву и Минск. Помимо этого, стороны обсудили 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что это знаковое событие в общей истории сплачивает россиян и граждан Белоруссии. "Согласно решению Высшего госсовета практически все мероприятия Союзного государства наполнены патриотической тематикой", - подчеркнули в пресс-службе. Там привели слова Кочановой о том, что особое значение в работе с молодежью, ее патриотическом воспитании имеет совместный проект "Поезд Памяти", который четвертый год подряд собирает юных граждан, знакомит их с памятными местами, овеянными героизмом и мужеством защитников Отечества.

https://ria.ru/20250306/mezentsev-2003369662.html

https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003247556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, наталья кочанова, дмитрий мезенцев