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Союзное государство приступает к созданию туристического центра в Смоленске
Союзное государство приступает к созданию туристического центра в Смоленске - РИА Новости, 21.01.2025
Союзное государство приступает к созданию туристического центра в Смоленске
Союзное государство приступает к созданию совместного российско-белорусского туристско-информационного центра в Смоленске, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:30:00+03:00
2025-01-21T17:30:00+03:00
2025-01-21T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Союзное государство приступает к созданию совместного российско-белорусского туристско-информационного центра в Смоленске, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Мы приступаем к работе по созданию информационного туристического центра в Смоленске. Это предложение нового турпродукта, новых маршрутов, чтобы наши государства от Бреста до Владивостока воспринимались единым отечеством и возможным набором страниц истории, которые могут открывать для себя люди", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24". Губернатор Смоленской области Василий Анохин еще в 2023 году предлагал создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом. По его словам, такой центр поспособствует разработке новых турпродуктов и союзных маршрутов по ключевым достопримечательностям на территории России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250120/belorussija-1994633330.html
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смоленск, брест, владивосток, дмитрий мезенцев, василий анохин, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Смоленск, Брест, Владивосток, Дмитрий Мезенцев, Василий Анохин, Россия, Белоруссия
Союзное государство приступает к созданию туристического центра в Смоленске
Мезенцев: Союзное государство приступает к созданию турцентра в Смоленске