https://ria.ru/20241230/mezentsev-1992113755.html

Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах

Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах - РИА Новости, 30.12.2024

Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:55:00+03:00

2024-12-30T22:55:00+03:00

2024-12-30T23:00:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

москва

дмитрий мезенцев

наталья кочанова

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой взаимодействие в союзных форматах. "В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия сторон в союзных форматах, подготовка к реализации мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, чему парламентарии Беларуси и России придают особое значение", - приводит в понедельник слова госсекретаря агентство Белта. Мезенцев проинформировал об итогах уходящего года. Он отметил принятие союзного бюджета с увеличением на 15,2%, полное исполнение обязательств по программам, проектам и мероприятиям Союзного государства. Госсекретарь обратил внимание, что решение глав государств об учреждении премии Союзного государства молодым ученым является важным в поддержку работы по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства. "Наталья Кочанова подчеркнула особое общественное звучание проекта "Поезд Памяти", подготовку к реализации которого в этом году ведут совместно Совет Республики и Совет Федерации при содействии Постоянного комитета Союзного государства", - дополнил госсекретарь. Мезенцев поблагодарил членов верхней палаты белорусского парламента за участие в мероприятиях уходящего года, включенность в работу Парламентского собрания, содержательный вклад в работу конференции, посвященной 25-летию Договора о создании Союзного государства, которая состоялась в Москве 16 декабря. Госсекретарь также обозначил масштабные и содержательные задачи ближайшего времени.

https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, москва, дмитрий мезенцев, наталья кочанова, совет федерации рф