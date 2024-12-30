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Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах - РИА Новости, 30.12.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
22:55 30.12.2024 (обновлено: 23:00 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/mezentsev-1992113755.html
Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах
Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах - РИА Новости, 30.12.2024
Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:55:00+03:00
2024-12-30T23:00:00+03:00
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белоруссия
россия
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дмитрий мезенцев
наталья кочанова
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой взаимодействие в союзных форматах. "В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия сторон в союзных форматах, подготовка к реализации мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, чему парламентарии Беларуси и России придают особое значение", - приводит в понедельник слова госсекретаря агентство Белта. Мезенцев проинформировал об итогах уходящего года. Он отметил принятие союзного бюджета с увеличением на 15,2%, полное исполнение обязательств по программам, проектам и мероприятиям Союзного государства. Госсекретарь обратил внимание, что решение глав государств об учреждении премии Союзного государства молодым ученым является важным в поддержку работы по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства. "Наталья Кочанова подчеркнула особое общественное звучание проекта "Поезд Памяти", подготовку к реализации которого в этом году ведут совместно Совет Республики и Совет Федерации при содействии Постоянного комитета Союзного государства", - дополнил госсекретарь. Мезенцев поблагодарил членов верхней палаты белорусского парламента за участие в мероприятиях уходящего года, включенность в работу Парламентского собрания, содержательный вклад в работу конференции, посвященной 25-летию Договора о создании Союзного государства, которая состоялась в Москве 16 декабря. Госсекретарь также обозначил масштабные и содержательные задачи ближайшего времени.
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белоруссия, россия, москва, дмитрий мезенцев, наталья кочанова, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Наталья Кочанова, Совет Федерации РФ
Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах

Мезенцев и Кочанова на встрече обсудили взаимодействие сторон в союзных форматах

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой взаимодействие в союзных форматах.
«
"В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия сторон в союзных форматах, подготовка к реализации мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, чему парламентарии Беларуси и России придают особое значение", - приводит в понедельник слова госсекретаря агентство Белта.
Мезенцев проинформировал об итогах уходящего года. Он отметил принятие союзного бюджета с увеличением на 15,2%, полное исполнение обязательств по программам, проектам и мероприятиям Союзного государства. Госсекретарь обратил внимание, что решение глав государств об учреждении премии Союзного государства молодым ученым является важным в поддержку работы по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства.
"Наталья Кочанова подчеркнула особое общественное звучание проекта "Поезд Памяти", подготовку к реализации которого в этом году ведут совместно Совет Республики и Совет Федерации при содействии Постоянного комитета Союзного государства", - дополнил госсекретарь.
Мезенцев поблагодарил членов верхней палаты белорусского парламента за участие в мероприятиях уходящего года, включенность в работу Парламентского собрания, содержательный вклад в работу конференции, посвященной 25-летию Договора о создании Союзного государства, которая состоялась в Москве 16 декабря. Госсекретарь также обозначил масштабные и содержательные задачи ближайшего времени.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМоскваДмитрий МезенцевНаталья КочановаСовет Федерации РФ
 
 
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