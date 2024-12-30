Мезенцев обсудил с Кочановой взаимодействие в союзных форматах
Мезенцев и Кочанова на встрече обсудили взаимодействие сторон в союзных форматах
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что обсудил со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой взаимодействие в союзных форматах.
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"В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия сторон в союзных форматах, подготовка к реализации мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, чему парламентарии Беларуси и России придают особое значение", - приводит в понедельник слова госсекретаря агентство Белта.
Мезенцев проинформировал об итогах уходящего года. Он отметил принятие союзного бюджета с увеличением на 15,2%, полное исполнение обязательств по программам, проектам и мероприятиям Союзного государства. Госсекретарь обратил внимание, что решение глав государств об учреждении премии Союзного государства молодым ученым является важным в поддержку работы по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства.
"Наталья Кочанова подчеркнула особое общественное звучание проекта "Поезд Памяти", подготовку к реализации которого в этом году ведут совместно Совет Республики и Совет Федерации при содействии Постоянного комитета Союзного государства", - дополнил госсекретарь.
Мезенцев поблагодарил членов верхней палаты белорусского парламента за участие в мероприятиях уходящего года, включенность в работу Парламентского собрания, содержательный вклад в работу конференции, посвященной 25-летию Договора о создании Союзного государства, которая состоялась в Москве 16 декабря. Госсекретарь также обозначил масштабные и содержательные задачи ближайшего времени.