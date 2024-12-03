https://ria.ru/20241203/putin-1987068893.html
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 03.12.2024
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:30
2024-12-03T12:30
2024-12-03T12:30
политика
россия
минск
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент наряду с другими встречами примет сегодня Дмитрия Мезенцева, секретаря Союзного Государства, в рамках подготовки к грядущему заседанию Высшего госсовета Союзного Государства, который состоится в Минске", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что остальные встречи президента будут носить закрытый характер.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, минск, дмитрий мезенцев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым
Песков: Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Мезенцева