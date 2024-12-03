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Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 03.12.2024
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12:30 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987068893.html
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 03.12.2024
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:30
2024-12-03T12:30
политика
россия
минск
дмитрий мезенцев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент наряду с другими встречами примет сегодня Дмитрия Мезенцева, секретаря Союзного Государства, в рамках подготовки к грядущему заседанию Высшего госсовета Союзного Государства, который состоится в Минске", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что остальные встречи президента будут носить закрытый характер.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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политика, россия, минск, дмитрий мезенцев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым

Песков: Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Мезенцева

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент наряду с другими встречами примет сегодня Дмитрия Мезенцева, секретаря Союзного Государства, в рамках подготовки к грядущему заседанию Высшего госсовета Союзного Государства, который состоится в Минске", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что остальные встречи президента будут носить закрытый характер.
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ПолитикаРоссияМинскДмитрий МезенцевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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