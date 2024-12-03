https://ria.ru/20241203/putin-1987068893.html

Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым

Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 03.12.2024

Путин проведет встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым

Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:30

2024-12-03T12:30

2024-12-03T12:30

политика

россия

минск

дмитрий мезенцев

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета СГ в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент наряду с другими встречами примет сегодня Дмитрия Мезенцева, секретаря Союзного Государства, в рамках подготовки к грядущему заседанию Высшего госсовета Союзного Государства, который состоится в Минске", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что остальные встречи президента будут носить закрытый характер.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, минск, дмитрий мезенцев, дмитрий песков, владимир путин