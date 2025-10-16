https://ria.ru/20251016/voenkor-2048738384.html
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева - РИА Новости, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде, бывший Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в разговоре с РИА Новости выразил... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
иван зуев
дмитрий мезенцев
юрий войткевич
происшествия
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Мезенцев назвал военкора РИА Новости Зуева молодым, ярким и талантливым