Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева - РИА Новости, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде, бывший Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в разговоре с РИА Новости выразил... РИА Новости, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде, бывший Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, назвав его молодым, ярким и талантливым человеком, а также профессионалом своего дела.
В результате удара БПЛА в Запорожской области убит корреспондент "РИА Новости" Иван Зуев, ранен его коллега Юрий Войткевич.
"Горько, когда из жизни уходят молодые, талантливые, яркие люди... И, конечно, с нами был Иван - настоящий профессионал своего дела. Трудно осознать, что он погиб в самом рассвете сил, что его уже нет с нами. Многие и многие люди, знакомые и незнакомые, передают слова поддержки родным и близким Ивана Зуева. Скорбим, будем помнить", - сказал Мезенцев.
Он добавил, что познакомился с Зуевым, когда посещал мемориальный комплекс "Саур-могила" в Донецкой Народной Республике - комплекс, связывающий подвиг воинов Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня защищает Отечество.
Делегация России призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора Зуева
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаИван ЗуевДмитрий МезенцевЮрий ВойткевичПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
