Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде, бывший Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, назвав его молодым, ярким и талантливым человеком, а также профессионалом своего дела.