Мезенцев рассказал о работе по внедрению союзного роуминга
Мезенцев: внедрение в СГ комфортных тарифов в роуминге идет без срыва графика
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Работа по внедрению в Союзном государстве Белоруссии и России комфортных тарифов мобильной связи в роуминге идет без срыва графика, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
В ноябре Совет министров Союзного государства принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства, определив обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам, который станет доступным абонентам Союзного государства с 1 марта 2025 года. В декабре была подписана резолюция Высшего госсовета Союзного государства о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства.
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"На этапах подготовки к группе высокого уровня Совета министров Союзного государства, которую будут проводить Дмитрий Крутой и Алексей Оверчук … вопрос был проанализирован. Мы получили письменное заверение двух министерств о том, что работа идет в графике, и никакого срыва обязательств, которые взяли минцифры России и минсвязи Беларуси, не будет допущено", - сказал госсекретарь журналистам в воскресенье в Минске.
Мезенцев подчеркнул, что запуск комфортных тарифов в роуминге с 1 марта будет новым опытом для Союзного государства и он будет анализироваться. "И важно отметить, что главы государств, главы правительств, главы парламентов определили не снятие с контроля (хода выполнения решения о комфортных тарифах с 1 марта – ред.), а доклад на следующем заседании Высшего госсовета о том, что удалось министерству цифрового развития, министерству связи и информатизации… Будем держать на контроле, будем у вас всех спрашивать, что получилось с 1 марта", - добавил Мезенцев.
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