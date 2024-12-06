https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987814755.html

Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу

Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу - РИА Новости, 06.12.2024

Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:30

2024-12-06T19:30

2024-12-06T19:30

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении на территории республики новейшей российской системы "Орешник" не только способствует росту оборонного потенциала СГ, но и еще является сигналом Западу. В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. "То, что Александр Лукашенко запросил у Владимира Путина право на размещение сверхновой системы вооружения "Орешник" на территории Беларуси и получил позитивный отклик, – очень важно, потому что множится оборонный потенциал Беларуси и России. Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске. Он отметил готовность России к диалогу. "Запад… распаляет этот конфликт (на Украине - ред.), не жалея наших братьев-украинцев, потому что главное для него - не благополучие граждан и будущее Украины, а геополитические интересы и угрозы экономическому будущему, которое они просчитывают и формируют без участия России как равного партнера", - продолжил госсекретарь. Мезенцев призвал подождать и посмотреть, услышат ли на Западе сигнал Белоруссии и России. "Давайте подождем. Это будет индикатор политической зрелости многих лидеров Запада, адекватности их реалиям современного мира и той ответственности, которую они обязаны нести перед своими народами" , - сказал Мезенцев. Он призвал посмотреть, как на Западе ответят "на эту ситуацию, которая сегодня обозначена лидерами Беларуси и России, как они будут поступать, что они скажут". Мезенцев отметил, что озвученная президентом Белоруссии просьба по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства разместить на белорусской территории новейшую ракетную систему "Орешник" является логичной, укладывается в систему обеспечения единой безопасности Союзного государства. Он напомнил, что в пятницу в Минске была принята концепция безопасности Союзного государства, которая является очень современным документом, учитывающим осложнение военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе. "Бряцание оружием (со стороны стран Запада - ред.), которое Беларусь слышит на своих западных границах в последние месяцы чуть ли не постоянно – путь в никуда, очень недальновидный", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, странам региона сегодня нужно говорить о том, как строить диалог, как обеспечить принципы неделимой континентальной безопасности.

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986262620.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, владимир путин