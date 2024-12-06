Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987814755.html
Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу
Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу - РИА Новости, 06.12.2024
Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:30
2024-12-06T19:30
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении на территории республики новейшей российской системы "Орешник" не только способствует росту оборонного потенциала СГ, но и еще является сигналом Западу. В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. "То, что Александр Лукашенко запросил у Владимира Путина право на размещение сверхновой системы вооружения "Орешник" на территории Беларуси и получил позитивный отклик, – очень важно, потому что множится оборонный потенциал Беларуси и России. Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске. Он отметил готовность России к диалогу. "Запад… распаляет этот конфликт (на Украине - ред.), не жалея наших братьев-украинцев, потому что главное для него - не благополучие граждан и будущее Украины, а геополитические интересы и угрозы экономическому будущему, которое они просчитывают и формируют без участия России как равного партнера", - продолжил госсекретарь. Мезенцев призвал подождать и посмотреть, услышат ли на Западе сигнал Белоруссии и России. "Давайте подождем. Это будет индикатор политической зрелости многих лидеров Запада, адекватности их реалиям современного мира и той ответственности, которую они обязаны нести перед своими народами" , - сказал Мезенцев. Он призвал посмотреть, как на Западе ответят "на эту ситуацию, которая сегодня обозначена лидерами Беларуси и России, как они будут поступать, что они скажут". Мезенцев отметил, что озвученная президентом Белоруссии просьба по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства разместить на белорусской территории новейшую ракетную систему "Орешник" является логичной, укладывается в систему обеспечения единой безопасности Союзного государства. Он напомнил, что в пятницу в Минске была принята концепция безопасности Союзного государства, которая является очень современным документом, учитывающим осложнение военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе. "Бряцание оружием (со стороны стран Запада - ред.), которое Беларусь слышит на своих западных границах в последние месяцы чуть ли не постоянно – путь в никуда, очень недальновидный", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, странам региона сегодня нужно говорить о том, как строить диалог, как обеспечить принципы неделимой континентальной безопасности.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986262620.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, владимир путин
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин
Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении "Орешника" сигналом Западу

Мезенцев заявил, что просьба Лукашенко об "Орешнике" является сигналом Западу

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении на территории республики новейшей российской системы "Орешник" не только способствует росту оборонного потенциала СГ, но и еще является сигналом Западу.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Путин о размещении Орешника на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Орешник" у границ НАТО. О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске
Вчера, 16:43
"То, что Александр Лукашенко запросил у Владимира Путина право на размещение сверхновой системы вооружения "Орешник" на территории Беларуси и получил позитивный отклик, – очень важно, потому что множится оборонный потенциал Беларуси и России. Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.
Он отметил готовность России к диалогу. "Запад… распаляет этот конфликт (на Украине - ред.), не жалея наших братьев-украинцев, потому что главное для него - не благополучие граждан и будущее Украины, а геополитические интересы и угрозы экономическому будущему, которое они просчитывают и формируют без участия России как равного партнера", - продолжил госсекретарь.
Мезенцев призвал подождать и посмотреть, услышат ли на Западе сигнал Белоруссии и России. "Давайте подождем. Это будет индикатор политической зрелости многих лидеров Запада, адекватности их реалиям современного мира и той ответственности, которую они обязаны нести перед своими народами" , - сказал Мезенцев. Он призвал посмотреть, как на Западе ответят "на эту ситуацию, которая сегодня обозначена лидерами Беларуси и России, как они будут поступать, что они скажут".
Мезенцев отметил, что озвученная президентом Белоруссии просьба по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства разместить на белорусской территории новейшую ракетную систему "Орешник" является логичной, укладывается в систему обеспечения единой безопасности Союзного государства.
Он напомнил, что в пятницу в Минске была принята концепция безопасности Союзного государства, которая является очень современным документом, учитывающим осложнение военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе. "Бряцание оружием (со стороны стран Запада - ред.), которое Беларусь слышит на своих западных границах в последние месяцы чуть ли не постоянно – путь в никуда, очень недальновидный", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, странам региона сегодня нужно говорить о том, как строить диалог, как обеспечить принципы неделимой континентальной безопасности.
Путин: Не исключаем использование Орешника по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин не исключил использование "Орешника" для удара по Киеву
28 ноября, 16:28
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала